Пермь: новости дня
18:52 | 27.03.2019
СУ СКР по Пермскому краю ищет свидетелей
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю просит откликнуться граждан, которые с 17 по 18 марта 2019 года находились в указанном районе и либо видели автомашины, стоящие на обочине автодороги, либо были очевидцами конфликтных ситуаций, либо слышали крики о помощи, либо располагают любыми иными сведениями о совершенном преступлении. Конфиденциальность гарантируется. Обращаться по телефонам: 8-342-291-43160, 2467700, 2495444, 02.
Характерные приметы найденного: на вид 50-60 лет, рост 177 см, среднего телосложения, размер ноги 41-42 см, волосы седые длиной до 2 см, брови густые седые, усы седые переходящие в бороду, глаза серые, окружность головы 59 см. Зубной аппарат: в ротовой полости имеются два зуба, один зуб № 6 на верхней правой челюсти и один зуб № 4 на нижней правой челюсти.
Одежда: фрагмент куртки черного цвета с металлической молнией желтого цвета и полимерной молнией черного цвета, фрагмент рукава куртки с манжетой, застегнутой на пуговицу черного цвета, фрагмент футболки серого цвета, фрагмент рубашки с пуговицей серо-зеленого цвета, фрагмент шнурка от ботинок (сапогов) темно-синего цвета.
Рядом с телом обнаружен ключ от врезного замка с домофонной таблеткой синего цвета, наручные часы марки «Sharp» серебристого цвета.
© «Вечерние Ведомости»
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