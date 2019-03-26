Юрий Уткин ответил на вопросы пермяков в городском call-центре

18:44 | 27.03.2019

В call-центре города Перми прошла очередная прямая линия. На звонки жителей города отвечал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. Всего поступило 15 звонков. Часть из них взята на контроль, на остальные обращения были даны разъяснения.



Жители Перми звонили по вопросам введения новой маршрутной сети. Юрий Уткин проинформировал, что в каждом районе прошли публичные слушания и, безусловно, мнения горожан будут учитываться. Сейчас новая маршрутная сеть находится на доработке и в дальнейшем будет представлена депутатам Пермской городской Думы. Были звонки, которые касались «мусорной» реформы, включения домов в программу формирования комфортной городской среды, строительства на территории 22 округа спортивных объектов, освещения, а также очистки межквартальных проездов от снега. Жители округа поблагодарили Юрия Уткина за введение 16 маршрута, а также за решение вопроса замены труб горячего водоснабжения в многоквартирном доме.







Житель Новых Лядов обратил внимание на необходимость уборки снега в межквартальном проезде по улице Островского, 85а, который администрация поселка признала своей территорией. Юрий Уткин принял решение направить запрос в администрацию поселка для уточнения сроков решения вопроса.



Жительница поселка Владимирский рассказала о нехватке спортивных объектов в районе. Юрий Уткин уточнил, что принято решение о строительстве спортивного зала около школы №81.



«Городской call-центр продолжает работать, позволяет услышать, что волнует людей, и разрешить ряд обращений оперативно. Отмечу несколько ключевых обращений: «мусорная» реформа - и здесь нужно доводить до людей всю исчерпывающую информацию. Проведем несколько прямых линий с представителями краевых властей, когда из первых уст можно будет получить информацию. Были вопросы по уборке улиц и межквартальных проездов от снега в продолжение нашего вчерашнего обсуждения на пленарном заседании. Те адреса, которые указали, уверен, в ближайшие часы приведут в порядок. Все улицы, которые обслуживают подрядчики, должны быть в нормативном состоянии», - прокомментировал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.