Жителя Прикамья будут судить за смерть собутыльника

18:03 | 27.03.2019

В Добрянке завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие установило, что в ночь на 31 декабря 2018 года в Добрянке в квартире во время распития алкоголя возникла ссора. Обвиняемый нанес 35-летнему мужчине тяжелые травмы. Потерпевший скончался спустя некоторое время.



Уголовное дело передано в суд.