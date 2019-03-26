Пермский фестиваль скандинавской ходьбы приглашает за стартовыми пакетами

17:16 | 27.03.2019

Выдача стартовых пакетов участникам фестиваля «Пермская прогулка» состоится 28 и 29 марта в ДС «Орленок».



В стартовый пакет входят термокружка, нагрудный номер с чипом, который зафиксирует результат, подарки от спонсоров и партнеров фестиваля. Каждый финишировавший по традиции получит памятную медаль.



28 и 29 марта с 10:00 до 20:00 стартовые пакеты будут выдаваться во дворце спорта «Орленок» (ул. Сибирская, 47). Иногородние участники смогут получить стартовые пакеты в день соревнований, 30 марта, с 8:00 до 10:00 в СК им. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а).







Взрослому участнику для получения пакета потребуется паспорт, детям – свидетельство о рождении, льготным категориям участников понадобится документ, подтверждающий льготу.



Участники, которые при регистрации отметили, что у них нет специальных палок для скандинавской ходьбы, смогут получить их под залог вместе со стартовым пакетом в «Орленке» либо в день фестиваля с 8:00 до 10:00 в ледовом дворце спорткомплекса им. Сухарева. Схема расположения объектов во время проведения соревнований размещена здесь: http://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/03/skhema_festivalnogo_gorodka.jpg.



Трасса фестиваля несколько изменилась: дистанции пройдут не по лыжным трассам, а по дорожкам с твердым покрытием. Актуальная схема трассы: http://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/03/skhema_trassy.jpg.



Зарегистрироваться на фестиваль по-прежнему можно на портале: https://беги.умный-спорт.рф/event/5df4b080-29db-416b-9693-d5b647a2c8e9. Дети до 14 лет включительно и пенсионеры могут участвовать бесплатно.