Суд не допустил установление «золотого» тарифа за счет населения для ООО «Буматика»

15:33 | 27.03.2019

26 марта Пермский краевой суд встал на сторону населения и признал законным постановление Региональной службы по тарифам Пермского края «О тарифах на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Буматика» (Краснокамский район).



По информации министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, несмотря на давление со стороны ООО «Буматика» в информационном поле и недостоверные заявления о том, что тариф не покрывает даже плату за негативное воздействие, суд подтвердил правомерность решения РСТ и сохранил тариф на уровне 179,06 рубля за тонну. Таким образом, запросы коммерческой организации урезаны почти в семь раз. «Буматика» хотела тариф в размере 1307,05 рубля за тонну. Расчетная рентабельность такого тарифа составила бы 730%.







Решение суда подтверждает последовательную политику министерства тарифного регулирования и энергетики о том, что из тарифов коммерческих организаций должны исключаться статьи расходов, которые организации не могут подтвердить документами.



Так, например, «Буматика» пыталась включить в тариф капитальные вложения в размере 20 млн рублей. Однако на момент установления тарифа «Буматика» сумела подтвердить расходы только на сумму 653 тысячи рублей. Кроме того, «Буматика» пыталась включить в тариф расходы на содержание комплекса по переработке промышленных отходов, которые не имеют отношения к регулируемой деятельности. Аналогичная ситуация возникла и по другим затратам, которая «Буматика» хотела бы видеть в своем тарифе.