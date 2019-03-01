В Перми выступит дирижер, получивший премию президента России для молодых деятелей культуры

15:01 | 27.03.2019

27 марта отмечается Международный день театра. На сцене Пермской оперы и балета им. П.И. Чайковского состоится гала-концерт солистов. В программе — популярные и малоизвестные арии, дуэты и фрагменты опер русской и зарубежной классики: «Кармен», «Севильский цирюльник», «Лакме», «Война и мир», «Адриана Лекуврёр» и др. За дирижерский пульт в этот вечер встанут два маэстро — Петр Белякин и Валентин Урюпин.



26 марта президент России Владимир Путин вручил Валентину Урюпину премию для молодых деятелей культуры 2018 года. Премия присуждена за вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Церемония награждения прошла в Кремле.