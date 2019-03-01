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Пермь: новости дня


 

14:35 | 27.03.2019

Горнозаводскому городскому округу присвоен статус моногорода

Опубликовано распоряжение Правительства РФ о включении Горнозаводского городского округа в федеральный перечень моногородов.

С предложением и обоснованием включения Горнозаводского городского округа в перечень моногородов выступил в октябре 2018 года губернатор Пермского края Максим Решетников. Инициатива Прикамья была поддержана Фондом моногородов. В рамках Сочинского инвестиционного форума состоялась встреча главы Прикамья с гендиректором МОНОГОРОДА.РФ Ирины Макиевой. Губернатор Пермского края отметил, что во время встречи обсудили и текущие проекты, планы на 2019 год. «Ирина Владимировна обозначила планы по развитию моногородов в этом году. Пермский край уже успел оценить эффект от предлагаемых инструментов поддержки городов, они действительно эффективные и позволяют создавать новые производства и рабочие места в моногородах, и если все правильно делать, то ситуацию можно ощутимо менять», — прокомментировал встречу Максим Решетников.



Как поясняют в министерстве территориального развития Прикамья, получение Горнозаводским ГО статуса моногорода позволит местному бизнесу, реализующему инвестиционные проекты, получать поддержку Фонда развития моногородов. Например, компании смогут получать льготные займы, поддержку в виде строительства и (или) реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к инвестиционным площадкам. Подробную информацию о мерах поддержки Фонда можно получить на официальном сайте Фонда http://моногорода.рф/.

Напомним, что Горнозаводский городской округ был образован в 2018 году путем объединения всех поселений Горнозаводского муниципального района, в том числе Горнозаводского городского поселения, Пашийского и Теплогорского сельских поселений, имеющих статус моногородов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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