По инициативе Татьяны Тарасовой Пермь примет второй всероссийский турнир по фигурному катанию за сезон

14:29 | 27.03.2019

Во второй раз за сезон Пермь примет всероссийские соревнования по фигурному катанию. 27 марта в СК им. Сухарева стартует турнир «На призы Заслуженного тренера России Татьяны Анатольевны Тарасовой». Пермь вновь выбрана местом проведения федеральных соревнований по итогам первенства России по фигурному катанию среди юниоров. Татьяна Тарасов высоко оценила организацию турнира. Именно поэтому знаменитый тренер предложила вновь провести соревнования в нашем городе.



На Всероссийском турнире легендарная наставница будет присутствовать лично.







Участие в соревнованиях примут воспитанники Этери Тутберидзе, Алексея Мишина, Тамары Москвиной, Евгения Плющенко, Николая Морозова и других известных тренеров по фигурному катанию. Более 200 спортсменов разыграют награды в одиночном, парном и синхронном катании.



Торжественная церемония открытия состоится 27 марта в 19:00 в ледовом манеже СК им. Сухарева. Вход свободный.