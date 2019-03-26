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Пермь: новости дня


 

12:34 | 27.03.2019

Обратиться с жалобой в прокуратуру пермяки смогут через МФЦ

В течение 2019 года в филиале «Центральный-2» будут проходить консультации сотрудников прокураторы г. Перми. Ближайший выездной прием состоится 1 апреля.

Жители Перми, нуждающиеся в получении консультаций, юридической помощи, теперь могут обратиться к представителю прокуратуры не только по месту ее нахождения. Сотрудники надзорного ведомства раз в месяц будут проводить прием в многофункциональном центре «Мои документы», расположенном на ул. Куйбышева,9.



Ближайший выездной прием с участием представителей прокуратуры пройдет в филиале «Центральный-2» в понедельник, 1 апреля, с 11:00 до 13:00 часов. Основной тематикой предстоящего мероприятия станет исполнение законодательства в сфере градостроительства. По словам организаторов, тема выбрана не случайно. В 2019 году в данной отрасли произойдут существенные изменения. С 1 марта начал действовать новый порядок оформления дачных строений, а с 1 июля долевое финансирование строительства многоквартирных домов сменится на проектное. Это означает, что деньги покупателей будут находиться в банке на специальных счетах. Воспользоваться ими девелоперы смогут только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Дни консультаций с привлечением сотрудников прокуратуры планируется проводить в филиале «Центральный-2» ежемесячно в первый понедельник месяца. В дальнейшем темами мероприятий станут вопросы соблюдения трудового законодательства, защиты прав несовершеннолетних, исполнения законов в жилищно-коммунальной сфере и др.

Краевой многофункциональный центр приглашает пермяков принять участие в мероприятиях. Получить более полную информацию о графике работы выездной приемной и тематике консультаций можно у специалистов контактного центра МФЦ Пермского края по тел. 270 11 20 (звонок бесплатный).

© «Вечерние Ведомости»

 


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