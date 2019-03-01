Чемпион мира приедет на чемпионат России по тайскому боксу в Перми

12:18 | 27.03.2019

27 марта в СК им. В.П. Сухарева стартует чемпионат и первенство России по тайскому боксу. Участие в нем примут порядка 400 спортсменов из более чем 40 субъектов Российской Федерации. Лучшие бойцы страны, прошедшие отбор, сразятся не только за медали и звания чемпиона, но и за место в национальной сборной команде. Главная сборная (мужчины и женщины) отправится в июле на чемпионат мира IFMA в Таиланд, юниорская – в сентябре на первенство мира IFMA в Турцию.



Поддержать спортсменов приедет обладатель пояса чемпиона мира по боксу по версии WBC в первом тяжелом весе, чемпион мира по тайскому боксу, первый вице-президент ФТБР Григорий Дрозд.







«Я был в Перми три раза, последний – в декабре на «Muaythai Factory». Очень рад приехать вновь. Это город и регион, который любит спорт и любит единоборства, находиться там всегда приятно. Тем более, в Перми пройдет самый ответственный старт для российских тайбоксеров. Это возможность для того, чтобы доказать всей стране, что ты являешься лучшим бойцом в своей весовой категории. Если кто-то мечтает о больших достижениях, то надо входить в сборную и защищать флаг страны на международных турнирах, чемпионат России как раз та самая возможность, чтобы стать членом национальной сборной», – сказал Григорий Дрозд.



Вход на соревнования свободный.