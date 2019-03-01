«Подарок новорожденному»: акцию обсудили во всех территориях Прикамья

12:12 | 27.03.2019

В Пермском крае завершились общественные обсуждения наполнения подарка новорожденным, который в регионе начнут вручать с 1 июня 2019 года. Напомним, обсуждения были организованы по поручению губернатора Максима Решетникова. В течение месяца проведение акции, состав подарка и механизм его вручения рассмотрели во всех территориях Пермского края. В общественных обсуждениях приняли представители общественных организаций, родительского сообщества, депутаты, территориальные общественные советы, МФЦ и ЗАГСы.



Во время дискуссии жители региона чаще всего предлагали дополнить текстильные принадлежности памятным сувениром и информационной брошюрой для родителей. Эти пожелания будут учтены. Также предлагалось дарить игрушки, прорезыватели, памперсы.



Родители каждого новорожденного в 2019 году прикамца получат подарочный набор из комплекта постельного белья, пеленок, одеяла, полотенца для купания, красочной открытки. Набор будет упакован в коробку с символикой Пермского края. Также будут вручаться памятный сувенир и брошюра для родителей. Закупку на приобретение подарочных наборов накануне объявило министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.







Краевые власти намерены закупить 27 тысяч подарочных наборов. На это предусмотрено более 74 млн рублей (максимальная стоимость контракта). Подведение конкурса итогов назначено на 22 апреля текущего года.



По словам заместителя министра социального развития Прикамья Надежды Подьяновой, сейчас ведется разработка макета памятного сувенира, он вместе с брошюрой будет закуплен отдельно. При этом, подчеркнула Надежда Подьянова, такой состав подарка не является окончательным. В следующем году он может быть скорректирован в соответствии с пожеланиями жителей края.



Напомним, Пермский край присоединился к федеральной акции «Подарок новорожденному», проводимой в рамках Десятилетия детства.



Вручать памятную коробку с детскими принадлежностями будут в органах ЗАГС. Всю необходимую информацию можно получить в министерстве социального развития Пермского края по телефону 8 (342) 217 77 46, в территориальных отделах социальной защиты. Там же пояснят, как получить подарок, какие представить документы.