Пермякам напоминают о необходимости подготовки пакета документов на получение сертификата в детский лагерь

19:01 | 26.03.2019

Как и в прошлом году, выдача сертификатов на отдых детей будет организована только в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, а отдых детей в лагерях досуга и отдыха, а также в детских лагерях палаточного типа организуется в Перми без использования сертификата.



Сейчас в Перми ведется подготовка к открытию пунктов выдачи сертификатов на оздоровление и отдых детей в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях. Открыть их планируется в первой декаде апреля.



Вместе с тем, в департаменте социальной политики администрации Перми напоминают о необходимости подготовить пакет документов для получения сертификата, который зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи. Отметим, что бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума, не предоставляется. Пакет необходимых документов можно найти в разделе Социальная сфера / Семья и детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей (http://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/info_for_parents/).







Для удобства родителей создан «Навигатор детских лагерей», который размещен на сайте «Пермские каникулы» http://camps.perm.ru/navigator/. Здесь можно ознакомиться с программами смен, расположением и инфраструктурой лагерей, находящихся на территории Перми и Пермского края, а также выбрать лагерь, который работает с сертификатами.



Также напомним, что на сегодняшний день в департаменте социальной политики администрации Перми идет прием заявлений на предоставление компенсации, который продлится в этом году на месяц дольше – до 31 июля. Подробности получения этого вида бюджетной поддержки можно посмотреть здесь: http://www.gorodperm.ru/actions/social/family/news/2019/01/48298-id/.



По вопросам организации отдыха детей и оздоровления следует обращаться в департамент социальной политики по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11 либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.



Пошаговый алгоритм получения и использования сертификата можно найти здесь: http://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/03/poradok_poluchenija_sertifikata.jpg.