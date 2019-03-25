Пермь: новости дня
19:01 | 26.03.2019
Пермякам напоминают о необходимости подготовки пакета документов на получение сертификата в детский лагерь
Сейчас в Перми ведется подготовка к открытию пунктов выдачи сертификатов на оздоровление и отдых детей в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях. Открыть их планируется в первой декаде апреля.
Вместе с тем, в департаменте социальной политики администрации Перми напоминают о необходимости подготовить пакет документов для получения сертификата, который зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи. Отметим, что бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума, не предоставляется. Пакет необходимых документов можно найти в разделе Социальная сфера / Семья и детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей (http://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/info_for_parents/).
Для удобства родителей создан «Навигатор детских лагерей», который размещен на сайте «Пермские каникулы» http://camps.perm.ru/navigator/. Здесь можно ознакомиться с программами смен, расположением и инфраструктурой лагерей, находящихся на территории Перми и Пермского края, а также выбрать лагерь, который работает с сертификатами.
Также напомним, что на сегодняшний день в департаменте социальной политики администрации Перми идет прием заявлений на предоставление компенсации, который продлится в этом году на месяц дольше – до 31 июля. Подробности получения этого вида бюджетной поддержки можно посмотреть здесь: http://www.gorodperm.ru/actions/social/family/news/2019/01/48298-id/.
По вопросам организации отдыха детей и оздоровления следует обращаться в департамент социальной политики по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11 либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.
Пошаговый алгоритм получения и использования сертификата можно найти здесь: http://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/03/poradok_poluchenija_sertifikata.jpg.
© «Вечерние Ведомости»
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