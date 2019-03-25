Пермь: новости дня
18:38 | 26.03.2019
В Чайковском началось строительство новой школы для 825 учащихся
По информации застройщика, работы идут по графику. На данный момент завершена подготовка площадки, началось обустройство котлована. «Работы идут по плану, когда котлован будет готов, мы приступим к фундаменту — к заливке плиты основания всей школы на 30,5 тысячи кубов», — пояснил директор компании застройщика «Спецстрой» Алексей Харлов.
Проект данной школы в последующем будет использоваться как типовой и повторно применен при строительстве других школ. Строительство школы планируется завершить летом 2020 года, тогда 1 сентября дети уже смогут пойти в школу.
Проектом школы предусмотрено строительство спортивного зала с отдельным входом: его смогут посещать жители соседних домов, а также на этой площадке появится возможность проводить городские мероприятия. Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение главе Чайковского муниципального района Юрию Вострикову обеспечить, чтобы спортивная площадка будущего учебного заведения была доступна всем жителям микрорайона. Таким образом, они смогут заниматься физкультурой.
Отметим, на возведение учебного заведения из федерального и краевого бюджета предусмотрена финансовая поддержка в размере 658,8 млн рублей. Из местного бюджета будет направлено 38 млн рублей.
Напомним, всего в Пермском крае в ближайшие три года планируется построить 26 школ для 14,6 тысячи ребят. Сейчас «в стройке» находятся 15 школ. Планируется, что в этому году в эксплуатацию будет введено 5 из них.
Строительство нового учебного заведения ведется для повышения качества и доступности общего образования в Чайковском. В новой школе будут размещено по 3 параллели классов: начальной школы – всего 300 учащихся; основной школы (с 5 по 9 класс) – всего 375 учащихся; 10-11 классов – 150 учащихся.
Внутренняя планировка помещений предусматривает компактное размещение учебных классов, учитывая возрастное и функциональное зонирование для оптимального обеспечения учебного процесса и создания комфортной среды пребывания для учащихся и преподавателей.
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по территории школы.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
26.03.2019
22:38 | 26.03.2019
В Екатеринбурге стартовало первенство УрФО для юных боксёров
21:47 | 26.03.2019
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на строительство трех школ и детсада на сумму 1,7 миллиарда рублей
21:11 | 26.03.2019
На Сортировке в Екатеринбурге над остановками появятся навесы
19:01 | 26.03.2019
Пермякам напоминают о необходимости подготовки пакета документов на получение сертификата в детский лагерь
19:01 | 26.03.2019
В Екатеринбурге провайдер выиграл суд у ТСЖ по делу о размещении сетей
18:46 | 26.03.2019
Александр Высокинский учредил должность руководителя аппарата екатеринбургской администрации
18:38 | 26.03.2019
В Чайковском началось строительство новой школы для 825 учащихся
17:46 | 26.03.2019
В Екатеринбурге снимут художественный фильм с участием дочерей свердловских депутатов
17:37 | 26.03.2019
Улицу Пролетарскую в Кургане перекроют из-за провала на проезжей части
17:30 | 26.03.2019
Пермский госуниверситет открывает 14 новых магистерских программ
17:22 | 26.03.2019
С 1 апреля на Среднем Урале стартуют массовые субботники
17:21 | 26.03.2019
В манеже «Пермь Великая» 30 марта состоится первый футбольный матч
17:17 | 26.03.2019
Пермские музыкальные школы получили 12 пианино от Минпрома РФ
16:16 | 26.03.2019
Уральцу грозит срок за нападение с ножом на полицейского
16:12 | 26.03.2019
Прокуратура Перми проведет горячую линию
15:53 | 26.03.2019
В Кировграде 148 семей получат ключи от новых квартир
15:16 | 26.03.2019
Пермский край получит более 106 млн рублей на повышение квалификации работников предприятий
14:48 | 26.03.2019
В Ревде бродячая собака напала на детей. Возбуждено уголовное дело
14:22 | 26.03.2019
В Свердловской области принят закон о Единой социальной карте
14:03 | 26.03.2019
«Т Плюс» подключила к теплу новый детский сад в Пермском крае
14:00 | 26.03.2019
В Нижнем Тагиле вынесли приговор организаторам незаконной миграции
13:58 | 26.03.2019
В пермском Театре-Театре обновят зрительный зал и фойе
13:47 | 26.03.2019
В Екатеринбурге состоялся Всероссийский форум молодых лидеров
13:36 | 26.03.2019
В Пермском политехе пройдет день открытых дверей
13:06 | 26.03.2019
В Екатеринбурге задержали лжеминера ТРЦ «Мегаполис»
12:59 | 26.03.2019
Муниципальный долг Кургана приближается к миллиарду