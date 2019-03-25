Сборная Прикамья заняла второе место на Всероссийских сельских спортивных играх

18:34 | 26.03.2019

В Тюмени завершились IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры, в которых сборная Пермского края в общекомандном зачете заняла второе место, уступив только Тюменской области, сообщает краевое министерство физической культуры и спорта.



Кроме того, команда спортсменов из Прикамья заняла первое место в общекомандном зачете по 2 группе регионов Российской Федерации — с численностью сельского населения до 800 тысяч человек.



Всего в Тюмень на соревнования съехались около 1 тысячи спортсменов из 57 регионов Российской Федерации. В состав делегации Пермского края из 25 человек вошли жители Пермского, Частинского, Кудымкарского и Больше-Сосновского муниципальных районов. Пермский край выступил в семи видах спорта.