Пермские музыкальные школы получили 12 пианино от Минпрома РФ

17:17 | 26.03.2019

Пермские учреждения допобразования получили 12 новых пианино в рамках государственной поддержки школ искусств и отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов.



Музыкальные инструменты доставлены в детские музыкальные школы №1, №3 «Доминанта», №4 «Кварта», №5 «Созвучие», №6 «Классика», №8 «РОНДО», №10 «Динамика», детская музыкальная школа им. Крылатова, а также детские школы искусств №7, №9, №13 и №15 «АРТика». Общая стоимость 12 пианино составила порядка 4 млн рублей.



Обновление музыкального оборудования стало возможно благодаря заключению четырехстороннего контракта между Минпромторгом России, правительством Пермского края, ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд» и министерством культуры Пермского края. Всего музыкальные школы региона получили 39 пианино.







Отметим, что музыкальные школы и школы искусств, которым доставили новые инструменты, определялись по ряду критериев, в том числе по внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в сфере музыкального искусства.



Первыми впечатлениями поделился директор детской школы искусств №13, Заслуженный работник культуры России Сергей Борисович. «Инструмент прекрасного качества, обладает богатым тембровым разнообразием, ярким и насыщенным звуком, чутко отзывается на прикосновения пианиста, помогает воспроизвести малейшие нюансы произведения. Уверены, что обучение на таком инструменте будет более увлекательным и продуктивным для учащихся школы», — отметил он.



Отметим, поставки инструментов в музыкальные образовательные учреждения муниципалитетов края продолжатся в рамках реализации национального проекта «Культура». До 2024 года будут приобретены комплекты музыкальных инструментов, специального оборудования и материалов для 31 детской школы искусств и 5 училищ в сфере культуры, что составит 47% от всего количества детских школ искусств в Пермском крае и 100% училищ. В среднем дополнительный объем финансирования для одного учреждения составит 4,5 млн рублей.