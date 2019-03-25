Власти Прикамья следят за ситуацией на Кунгурском машиностроительном заводе

16:23 | 26.03.2019

На прошлой неделе представители минпромторга Пермского края, администрации губернатора Пермского края, администрации города Кунгура и правоохранительных органов ознакомились с состоянием Кунгурского машиностроительного завода.



Участники рабочего выезда осмотрели цеха, выявили фактическое наличие производственного оборудования, входящего в имущественный комплекс предприятия. Исключение составил литейный цех завода, в котором имеются следы демонтажа металлических деталей (по данному факту межмуниципальным отделом МВД России «Кунгурский» проводится доследственная проверка хищения).



Как поясняют представители регионального минпромторга, в настоящее время подтверждения хищения не зафиксировано, объект находится под охраной частного предприятия «Витязь». Демонтаж оборудования на территории предприятия не осуществляется.







В дальнейшем все действия залогодержателя будут согласовываться с министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, а также будут проводиться мероприятия по поиску потенциальных инвесторов для возобновления производства на Кунгурском машиностроительном заводе.



Накануне состоялась встреча заместителя председателя правительства - министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова с Дмитрием Кормщиковым. Стороны обсудили сложившуюся на Кунгурском машиностроительном заводе ситуацию.



Действительно, Дмитрий Кормщиков выкупил право требования ООО «СБК Геофизика» (основной кредитор завода), по которому ему перейдет часть имущества Кунгурского машиностроительного завода. В настоящее время ведется переуступка прав требования.



Во время обсуждения ситуации на заводе Дмитрий Кормщиков уверил, что заинтересован в восстановлении производства на Кунгурском машиностроительном заводе.



По информации Центра занятости населения Кунгура, ведомство следит за ситуацией на заводе, работники встали на учет, им назначены и выплачиваются пособия. Желающим трудоустроиться в другое место подбираются специальности, исходя из их профессионального опыта.