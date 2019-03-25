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Пермь: новости дня


 

15:16 | 26.03.2019

Пермский край получит более 106 млн рублей на повышение квалификации работников предприятий

31 регион России, в том числе Пермский край, получит поддержку из федерального бюджета нa переобучение и повышение квалификации работников предприятий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Всего на переобучение и повышение квалификации работников предприятий будет направлено 1,525 млрд рублей. Из 31 региона России 16 субъектов, в том числе Прикамье, участвовали в 2017 и 2018 годах в приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости».



Трансферты будут предоставляться на софинансирование расходных обязательств субъектов. Из десяти регионов Поволжья наибольшую сумму межбюджетных трансфертов получат Башкирия (178,2 млн рублей), Мордовия (148,3 млн рублей) и Татария (128 млн рублей). В числе участников программы также Пермский край (106,1 млн рублей), Удмуртия (91,2 млн рублей), Самарская область (67 млн рублей), Нижегородская область (61,1 млн рублей), Чувашия (26,5 млн рублей), Пензенская область (5,5 млн рублей) и Саратовская область (2,35 млн рублей).

В 2019 году предприятия-участники проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Пермском крае планируют направить 111,6 млн рублей на обучение сотрудников. За счет средств субсидий возможно будет повысить квалификацию сотрудников, получить дополнительное профессиональное образование. Особое внимание будет уделяться обучению, содействующему цифровизации производства. В настоящий момент заинтересованность в мероприятии проявило 35 предприятий Прикамья, пояснили в региональном минпроме.

© «Вечерние Ведомости»

 


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