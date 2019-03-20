Пермь: новости дня
19:22 | 25.03.2019
Губернатор Прикамья вручил Надежде Павловой знак «Заслуженный артист Российской Федерации»
«Наш регион всегда был и остается культурным центром и одной из театральных столиц России. Мы все этим по-настоящему гордимся, — отметил губернатор. — Ваша работа, с одной стороны, интересная, яркая, эмоциональная, творческая, свободная. С другой — крайне ответственная, ведь вашими усилиями формируется имидж края не только на российской, но и международной культурной арене. Вы успеваете совмещать огромный пласт работы в крае с межрегиональной и международной деятельностью. И делаете это успешно».
Глава Прикамья вручил удостоверение и знак «Заслуженный артист Российской Федерации» солистке Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Надежде Павловой. Максим Решетников подчеркнул, что Надежду Павлову смело можно называть одной из самых ярких российских оперных певиц нового поколения. Только в Пермском театре оперы и балета она сумела создать 17 блистательных ролей.
По словам Надежды Павловой, это признание очень важно для ее родителей: «Я безусловно рада этой награде. Примечательно, что награда вручена в День работника культуры, в Год театра в России. Больше меня, наверное, этой награде рады мои родители. Для них это большая гордость».
Благодарности министра культуры Российской Федерации удостоен генеральный директор краевого учреждения культуры «Пермская синематека» Павел Печенкин. «Вы создали сразу несколько успешных кинопроектов, по которым наш край знают и ценят за пределами страны. Это и Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», и киноцентр «Пермская синематека». Уверен, впереди у вас еще много идей по развитию кино в крае», — подчеркнул губернатор.
Павел Печенкин отметил: «Счастье — это когда сбываются мечты. Сейчас я подписал уже документ, который поспособствует развитию кинематографии Пермского края. В него входят все мои мечты, об исполнении которых я даже не думал. Они начнут сбываться уже в этом году».
Почетная грамота правительства Пермского края вручена руководителю Академического женского хора студентов педуниверситета, профессору кафедры вокально-хорового и инструментального исполнительства ПГГПУ Ларисе Петровой. Она посвятила музыкальной культуре края практически всю жизнь.
© «Вечерние Ведомости»
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