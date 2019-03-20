Пермь: новости дня
18:03 | 25.03.2019
В Чайковском началось строительство новой школы для 825 учащихся
По информации застройщика, работы идут по графику. На данный момент завершена подготовка площадки, началось обустройство котлована. «Работы идут по плану, когда котлован будет готов, мы приступим к фундаменту — к заливке плиты основания всей школы на 30,5 тысячи кубов», — пояснил директор компании-застройщика «Спецстрой» Алексей Харлов.
Проект данной школы в последующем будет использоваться как типовой и повторно применен при строительстве других школ. Строительство школы планируется завершить летом, а 1 сентября дети уже смогут пойти в школу.
Проектом школы предусмотрено строительство спортивного зала с отдельным входом: его смогут посещать жители соседних домов, а также на этой площадке появится возможность проводить городские мероприятия. Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение главе Чайковского муниципального района Юрию Вострикову обеспечить, чтобы спортивная площадка будущего учебного заведения была доступна всем жителям микрорайона. Таким образом, они смогут заниматься физкультурой.
Отметим, на возведение учебного заведения из федерального и краевого бюджета предусмотрена финансовая поддержка в размере 658,8 млн рублей. Из местного бюджета будет направлено 38 млн рублей. Напомним, всего в Пермском крае в ближайшие три года планируется построить 26 школ для 14,6 тысячи ребят. Сейчас «в стройке» находятся 15 школ. Планируется, что в этом году в эксплуатацию будет введено 5 из них.
Строительство нового учебного заведения ведется для повышения качества и доступности общего образования в Чайковском. В новой школе будут размещено по 3 параллели классов: начальной школы – всего 300 учащихся; основной школы (с 5 по 9 класс) – всего 375 учащихся; 10-11 классов – 150 учащихся.
Внутренняя планировка помещений предусматривает компактное размещение учебных классов, учитывая возрастное и функциональное зонирование для оптимального обеспечения учебного процесса и создания комфортной среды пребывания для учащихся и преподавателей.
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по территории школы.
© «Вечерние Ведомости»
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