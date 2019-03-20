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Пермь: новости дня


 

16:02 | 25.03.2019

28 марта УФССП по Пермскому краю проведет прием граждан

В четверг, 28 марта, краевое Управление Федеральной службы судебных приставов с 14:00 до 20:00 проведет день единого приема граждан.

Должностные лица Управления и его структурных подразделений ответят на вопросы, входящие в компетенцию ведомства. Необходима предварительная запись по телефону 221-51-36; кроме того, заявителю во время визита нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия.



Главный судебный пристав Пермского края, его заместители и начальники отделов аппарата Управления будут вести личный прием в Перми на ул. Советской Армии, 28.
Начальники структурных подразделений будут принимать граждан по территориальному принципу в порядке живой очереди.

Адреса структурных подразделений в районах Прикамья размещены на сайте краевого УФССП (http://r59.fssprus.ru/contacts/).

© «Вечерние Ведомости»

 


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