Игорь Комаров провел совещание по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

15:26 | 25.03.2019

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел совещание по исполнению Указа главы государства «О праздновании 800-летия основания г. Нижнего Новгорода». В совещании приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.



Полномочный представитель отметил, что федеральный и региональный планы подготовки к юбилею города были сформированы еще в 2016 году и сегодня нуждаются в актуализации.



Глава региона и глава города доложили о запланированных к юбилею градостроительных мероприятиях. Это развитие улично-дорожной сети, строительство социально значимых объектов, реставрация значимых объектов культурного наследия.







Также участники совещания обсудили проведение в дни торжеств культурно-массовых, образовательных, патриотических и спортивных мероприятий, тематических конгрессов и выставок и аспекты информационного освещения праздника.



Отметим, в Пермском крае ведется подготовка к празднованию 300-летия Перми. В начале марта опубликовано распоряжение губернатора Прикамья Максима Решетникова о межведомственной рабочей группе по подготовке в 2023 году к 300-летию основания Перми. Руководителем рабочей группы стал заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков. Согласно документу, в числе задач рабочей группы - обеспечение и проведение мероприятий к 300-летию Перми.



Напомним, ранее председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Перми. В его состав вошли 24 человека. Возглавил оргкомитет заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, заместителем председателя оргкомитета назначен губернатор Пермского края Максим Решетников. В состав оргкомитета вошли глава Перми Дмитрий Самойлов, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, представители федеральных, региональных и муниципальных властей, культуры, промышленных предприятий, научного сообщества.