В Пермском крае определили лучшую «летающую» лыжницу в мире

24 марта в городе Чайковский состоялись заключительные попытки Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (Русский тур) и церемония награждения победителей международных соревнований. В ходе соревнований было разыграно три трофея: «Синяя птица» — награда Русского тура, Кубок Наций и Большой Хрустальный глобус.Награды лучшим спортсменам этого сезона вручили губернатор Пермского края Максим Решетников и президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья РФ Дмитрий Дубровский.Кубок Наций достался сборной лыжниц из Германии – спортсменки показали лучший результат общего зачета всех этапов Кубка мира. И, наконец, Большой Хрустальный глобус получила Марен Лундбю (Германия) – победительница общего зачета всех этапов Кубка мира. Континентальный Кубок среди мужчин завоевал – Клеменс Айгнер (Австрия).Комментируя проведенные в Прикамье соревнования, губернатор Максим Решетников отметил, что проведение таких масштабных соревнований – залог сотрудничества двух субъектов страны: Пермского края и Свердловской области. «Проведение «Русского тура» в Чайковском – инициатива федерации по прыжкам на лыжах Пермского края, которую поддержала федерация РФ. Мне кажется, залогом успеха мероприятия стало азаимодействие двух субъектов. Мы впервые организовали мероприятие такого уровня в сотрудничестве с коллегами из Свердловской области, — пояснил Максим Решетников. – Отдельное спасибо Чайковскому и его жителям, потому что без их поддержки, без этой атмосферы такие соревнования не переживаются. Мы рассчитываем, что и дальше будем принимать здесь соревнования федерального и мирового уровня: они нужны Чайковскому, Пермскому краю, Свердловской области и в целом стране».Президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья РФ Дмитрий Дубровский отметил высокий уровень организации соревнований: «Этот тур и финальные этапы завершились блестяще, все прошло по запланированной программе, на большом трамплине. Соревнования прошли на высоком уровне, мы уже получаем положительные отзывы от международной лыжной федерации, спортивного руководства страны. Соревнования удались. Мы постараемся сделать их традиционными».С полным списком призеров соревнований можно ознакомиться на сайте Международной федерации лыжного спорта: https://www.fis-ski.com/en.Всего в Чайковский съехались более 50 спортсменов из 12 стран мира: России, Австрии, Норвегии, Финляндии, США, Италии, Франции, Румынии, Японии, Германии, Казахстана и др. Пермский край на соревнованиях представили три спортсмена: Ксения Каблукова, Александра Тихонович и Егор Усачёв. За два дня за соревнованиями следило более 4 тысяч человек, кроме того, велась онлайн-трансляция.Несмотря на то, что Русский тур «Синяя птица» проводится в рамках Кубка мира, он имеет особый статус. Проект был разработан в Пермском крае, где расположен один из лучших трамплинных комплексов мира.Идею поддержали коллеги из Свердловской области, в итоге получился «Русский тур», который был представлен губернатором Максимом Решетниковым рейс-директору Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин Чике Йошида (Япония). Русский тур «Синяя птица» представляет собой два финальных этапа Кубка мира, которые проводят в России с переездом из одного города в другой. По решению исполкома Кубка Мира по прыжкам на лыжах с трамплина 16-17 марта 2019 года соревнования принимал Нижний Тагил.