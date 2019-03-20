Неделя в Перми будет относительно теплой

12:26 | 25.03.2019

Сейчас в столице Прикамья 4 градуса, пасмурно. Сегодня, 25 марта, днем будет около +5°C, к вечеру начнутся осадки, ночью – 0°C.



Завтра будет около +1°C, ночью – 0°C. В среду, 27 марта, утром возможен мокрый снег, столбик термометра покажет около +3°C. В четверг, по предварительным прогнозам, будет около +6°C, в пятницу – около +4°C; по ночам температура будет отрицательной.