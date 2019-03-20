В Перми пройдут чемпионат и первенство России по тайскому боксу

15:13 | 24.03.2019

Соревнования по тайскому боксу пройдут на двух рингах спорткомплекса им. В.П. Сухарева с 27 по 31 марта.



На состязания соберутся около 400 спортсменов из более чем 40 регионов. В чемпионате России выступят мужчины и женщины, в первенстве России среди юниоров – юниоры и девушки (16-17 лет).







Лучшие бойцы страны поборются не только за медали и чемпионские звания, но и за место в национальной сборной. Взрослая сборная России отправится в июле на чемпионат мира IFMA в Таиланд, а лучшие юниоры поедут в сентябре на первенство мира IFMA в Турцию.



В течение нескольких дней пермяки смогут наблюдать состязания мастеров боевого искусства муайтай. На ринги СК им. Сухарева выйдут участники «Muaythai Factory», бойцы GLORY, WLF, TNA, чемпионы мира и Европы, Всемирных игр, победители крупных международных соревнований. Бои будут начинаться с 13.00 с 27 по 31 марта, вход свободный. Торжественная церемония открытия турнира – 27 марта в 17.00.