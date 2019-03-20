Пермь: новости дня
19:19 | 22.03.2019
В Международный день Земли пермяки собрали четверть тонны использованных батареек
В одном из торговых центров Перми был организован общественный пункт приема батареек. Все желающие могли опустить любое количество использованных аккумуляторов в специальный бокс и получить взамен зеленое яблоко с красной наклейкой «Да!» — символ социальной ответственности.
«Среди нас становится все больше людей, ответственно и бережно относящихся к окружающей природе. Сбор использованных батареек – простое, но важное начало пути по сохранению Земли. Акция в Перми вызвала большой интерес среди жителей, организаций, общественных активистов», — комментирует председатель «Центра поддержки гражданских инициатив в Пермском крае» Ирек Хазиев.
Пункт приема батареек посетили представители «РЖД», ВГТРК Пермь, Тинькоф Мобайл, Уникальной школы «Петролеум» №102, молодежные активисты, фотографы и частные предприниматели.
Акция «Зеленые игры» была организованна Центром поддержки гражданских инициатив и благотворительным фондом «ДаДобро». Все сданные в течение недели батарейки будут утилизированы наиболее экологичным способом в Челябинске — на первом в России работающем заводе по переработке батареек.
С нового года многие жители Пермского могут сдавать накопленные батарейки в специальные контейнеры и не ждать очередной акции. Так, перед Новым годом в Пермском крае появился первый контейнер «Duracell» в администрации Кондратовского сельского поселения. В феврале появились пять контейнеров в Перми, один в Краснокамске. В Александровском районе Пермского края установили два контейнера в администрации Александровска, по одному в поселках Всеволодо-Вильва и Карьер Известняк и два в поселке Яйва.
© «Вечерние Ведомости»
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