Пермь: новости дня
19:14 | 22.03.2019
На межведомственной комиссии под руководством Игоря Паньшина обсудили подготовку к весеннему половодью и пожароопасному периоду
В ходе заседания представители ответственных органов обсудили текущую ситуацию, обусловленную техногенными пожарами и ходом устранения последствий сильных снегопадов на территории регионов округа, а также доложили о готовности к пропуску весеннего половодья и пожароопасному периоду 2019 года.
Открывая совещание, Игорь Паньшин обратил внимание на необходимость эффективной реализации комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в целях предотвращения роста числа возгораний и гибели людей.
Одна из острых тем на сегодняшний день – предупреждение и ликвидация последствий обильных снегопадов. Игорь Паньшин напомнил о чрезвычайной ситуации в Саратовской области, куда пришлось привлекать технику Минобороны РФ и МЧС России. Подробнее о проведенном комплексе мероприятий территориальной подсистемой РСЧС рассказал заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
Также, по мнению заместителя полномочного представителя Игоря Паньшина, важен вопрос подготовки функциональных подсистем РСЧС к пропуску весеннего половодья на территории ПФО: «В связи с наступлением паводкового периода не исключаются угрозы подтопления жилых домов, социально значимых и потенциально опасных объектов экономики в регионах округа. Согласно прогнозу Росгидромета, в текущем году паводковая ситуация по южным регионам формируется достаточно серьезная из-за значительного количества выпавшего снега». О прогнозе развития паводка доложил начальник департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу Владимир Соколов.
По прогнозам ГУ МЧС России по Пермскому краю, в этом году в зону возможного затопления в период весеннего половодья могут попасть 110 населенных пунктов в 36 территориях Прикамья. По словам Максима Решетникова, последствия от половодья в этом году могут оказаться серьезными, именно поэтому подготовку к сезону паводков необходимо вести заранее.
Подготовка к весеннему половодью 2019 года была частично начата в сентябре-ноябре 2018 года. Минприроды Прикамья проверило 10 потенциально опасных ГТС прудов и защитных дамб. По итогам мероприятий собственникам были даны указания по устранению временных недоработок. Противопаводковая рабочая группа будет следить за развитием паводковой обстановки, чтобы оперативно отреагировать в случае ее ухудшения.
Завершилось заседание рассмотрением вопроса подготовки объектов и населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду. Игорь Паньшин подчеркнул, что «в этой связи в регионах округа проводится значительный комплекс организационных и практических мероприятий по профилактике и ликвидации природных пожаров. Вместе с тем, успешная борьба с ними возможна только на основе четкой координации действий всех заинтересованных сторон на федеральном и региональном уровнях».
В ходе совещания заслушаны доклады представителей компетентных органов по актуальным вопросам и обсуждены основные направления совместной работы на предстоящий период.
© «Вечерние Ведомости»
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