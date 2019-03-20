Аэропорт «Пермь» переходит на летнее расписание

18:29 | 22.03.2019

С 31 марта «Большое Савино» переходит на летнее расписание. Оно будет действовать до 26 октября. Летний сезон принесет увеличение частоты рейсов на международных и внутренних направлениях. 12 авиакомпаний будут осуществлять перевозки по 27 направлениям.



Основа регулярной программы – рейсы в Москву: всего их будет до 11 в день. «Аэрофлот», Nordwind Airlines и «Икар» в летнем сезоне будут ежедневно осуществлять 7 рейсов в «Шереметьево». Из «Домодедово» в Пермь и обратно каждый день будет летать авиакомпания S7 Airlines – по три рейса в день. А у «Победы» запланирован ежедневный рейс во «Внуково».



В Санкт-Петербург будут летать самолеты авиакомпаний «Россия» и S7 Airlines: S7 – по четвергам и воскресеньям, «Россия» - ежедневно.







Увеличится число рейсов в Сочи: ежедневно будет летать «Победа», «Россия» - до 24 мая, затем ее заменит Red Wings, запланировавшая три вылета в неделю. В Анапу с 1 июня четыре раза в неделю можно будет попасть самолетами «Победы». Также с 28 апреля лоукостер возобновит рейсы в Минводы – два раза в неделю. Дважды в неделю весь сезон Red Wings и Nordwind Airlines будут летать в Симферополь. Со 2 апреля начнет полеты в Краснодар авиакомпания «Азимут» - дважды в неделю.



Возобновятся и полеты в Калининград: с мая UVTaero будет выполнять рейсы по понедельникам и четвергам.



«Победа» продолжит рейсы в Грузию. Летом вместо Тбилиси самолеты отправятся на черноморский курорт – в Батуми. Авиакомпания запланировала три рейса в неделю с 6 июня.



Также пермяков ждут международные чартерные перелеты в Анталию и Аланию (Турция), Ираклион (Греция), Ларнаку (Кипр), Бургас (Болгария), Энфиду и Монастир (Тунис). Рейсы выполнят авиакомпании Red Wings, Nordwind Airlines, Royal Flight, «Икар» и Azur Air.



Подробное расписание полетов доступно на сайте аэропорта «Большое Савино» в разделе «Расписание» (http://www.aviaperm.ru/passengers/information/schedule/). В течение сезона в расписании могут возникнуть изменения. Также информацию о рейсах можно получить в справочной службе аэропорта: +7 (342) 299-17-71.