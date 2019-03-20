17:11 | 22.03.2019

В субботу, 23 марта, в Перми состоится спортивный праздник «Всей семьей на старт», посвященный дню образования Пермской краевой организации «Динамо».



Спортивно-семейное мероприятие уже 20 лет подряд проводится для сотрудников правоохранительных органов и их семей. В 2019 году порядка 2500 человек примут участие в лыжных забегах на 2 км, 3 км и 5 км.







Начало в 11:00 на лыжной базе «Динамо» (ул. Самаркандская, 2).



Поддержать участников праздника и принять участие в лыжном забеге лично приедут губернатор Пермского края Максим Решетников и начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов.