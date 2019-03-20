Энергетики «Пермской сетевой компании» определили лучших по профессии

15:11 | 22.03.2019

В Перми завершились соревнования конкурса профессионального мастерства среди оперативного персонала тепловых сетей «Пермской сетевой компании». За звание лучших боролись команды из Перми, Краснокамска, Березников, Чайковского. Также участие в мероприятии приняла команда «Екатеринбургской теплосетевой компании».



Победителем соревнований была признана команда Группы эксплуатации №1 «ПСК» (Пермь). Второе место поделили гости из «ЕТК» (Екатеринбург) и их коллеги из Группы эксплуатации №2 ООО «ПСК» (Пермь). На третьем месте — работники ОСП «Чайковская» ООО «ПСК» (Чайковский).



Соревнования проводились в 7 этапов, в ходе которых проверялись знания нормативно-технической документации. Обязательной стала проверка практических навыков: участникам требовалось выполнить оперативные переключения режимов тепловых сетей, а также продемонстрировать работу со спецтехникой.







Помимо командных результатов были определены лучшие по профессии. Почетными званиями отмечены представители «ПСК» из Группы эксплуатации №1: «Лучший мастер производственного участка» — Александр Стуков, «Лучший слесарь по обслуживанию тепловых сетей — стропальщик» — Дмитрий Гордеев, «Лучший слесарь по обслуживанию тепловых сетей — производитель работ» — Алексей Гареев. «Лучшим диспетчером» признан представитель Центральной диспетчерской службы Николай Уточкин («ПСК», Пермь). «Лучшим электрогазосварщиком» стал его коллега Сергей Дюмин.



«Каждый участник соревнований подтвердил свой высокий уровень профессионализма. Лучшие из наших специалистов войдут в сборную региона, которая в апреле отправится в Оренбург на соревнования профмастерства среди всех теплосетевых подразделений «Т Плюс», – отметил главный инженер Пермского филиала «Т Плюс» и председатель жюри Юрий Багаев.



«Победители региональных соревнований – ориентиры для своих коллег и примеры для молодых сотрудников. Постоянно обмениваясь опытом, работники имеют возможность развивать основные навыки, реализуя на практике один из главных принципов компании «Профессионализм одного – это профессионализм каждого», – считает Андрей Низовцев, заместитель директора Пермского филиала «Т Плюс» по персоналу и административным вопросам.

