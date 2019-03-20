Финал Кубка мира по прыжкам на лыжах в Чайковском - в топ-5 лучших на выходные

13:45 | 22.03.2019

Аналитическое агентство ТурСтат представило топ наиболее интересных событийных путешествий на выходные 23 и 24 марта 2019 года.



В первую пятерку событий выходных, интересных для туристов, вошли праздник 100-летия Башкортостана в Уфе, музыкальный фестиваль на открытом воздухе Alfa Future People Snow Edition в Красной Поляне, соревнования оленеводов «Сямянхат Мерета» в Нарьян-Маре, фестиваль фристайла и сноуборда Russian Freestyle Games в Миассе и финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском (Пермский край).







Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности событий мартовских выходных.



Пермский край традиционно принимает соревнования международного и мирового уровня. Коллегии турниров всероссийского уровня выбирают Пермский край, потому что спортивная инфраструктура региона соответствует высоким международным стандартам, и регион имеет большой опыт в проведении масштабных и массовых событий.



Напомним, трамплинный комплекс «Снежинка» в Чайковском традиционно принимает крупнейшие соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. В прошлом году комплекс принял более 50 спортсменов из 9 стран мира, только за онлайн-трансляцией соревнований следило более 100 тысяч человек.