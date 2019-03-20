Пермская делегация победила во всех номинациях Всероссийского робототехнического форума «ИКаРёнок»

13:12 | 22.03.2019

Команды из Пермского края стали абсолютными победителями во Всероссийском робототехническом форуме среди дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» в рамках технологического фестиваля PROFEST-2019.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал необходимость обучения детей навыкам программирования и другим направлениям информационных технологий. «Цифровой мир – это уже реальность. «Цифра» расширяет наши возможности, дает шанс говорить на одном языке со всем миром. Сегодня любая сфера экономики и жизни работает с цифровыми технологиями. Пермский край должен научиться успешно конкурировать в этих условиях. Образованию в этом процессе отводится самая серьезная роль. Нам нужны кадры – смелые, амбициозные, нацеленные на результат, готовые обеспечить прогресс. Важно, что в Пермском крае есть возможность готовить эти кадры уже со школы», — отмечал глава региона.



Первое место в номинации «Представление и защита творческого проекта» заняла команда «Изобретатели» из города Нытва с проектом «Славятся в России сани удалые» (воспитанники «Детский сад № 4» г. Александр Борович и Тимофей Ёлохов, воспитатель Екатерина Николаевна Баль).



Первое место в номинации «Опыт работы» заняла Оксана Провкова, заведующая МАДОУ «Детский сад открытий и изобретений «Эврика» из Перми с темой опыта работы: «Бюро детских изобретений – будущее инженерной школы России».



Первое место в новом проекте «Робототехника+английский» для малышей также занял маленький пермяк Савелий Медовщиков, воспитанник МАДОУ «Детский сад «Электроник» (воспитатель Лиана Данисовна Яруллина).



В борьбе за звание лучших приняли участие сильнейшие команды из разных субъектов России: Белгородской, Владимирской, Мурманской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской и др. областей, Республики Крым, Республики Саха (Якутия) и др.



«ИКаРёнок» – уникальный конкурс для детей дошкольного возраста, направленный на приобщение детей к инженерной науке с самого раннего возраста, на развитие интеллектуального и творческого потенциала, формирование лидерских и коммуникативных навыков дошкольников. Организаторы конкурса – Российская Ассоциация работников и организаций, использующих конструкторы образовательной робототехники в учебно-воспитательном процессе (РАОР).