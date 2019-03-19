Пермь: новости дня
21:02 | 21.03.2019
Пять пермских предприятий получат финансовую поддержку от Корпорации МСП
Открывая круглый стол, глава Прикамья отметил, что государство стремится создавать комфортные условия для малого и среднего бизнеса, и призвал предпринимателей быть активными. «Представители Корпорации МСП, которые сегодня присутствуют, мотивированы предоставить как можно большую поддержку, чтобы в конечном итоге было создано как можно больше рабочих мест, – сказал Максим Решетников. – Теперь все зависит от того, насколько активно мы будем взаимодействовать. Для нас как региона это крайне важно. В малом и среднем бизнесе мы, в частности, создаем рабочие места, которые нам понадобятся в ближайшие годы, в том числе и для молодежи. Кроме того, важно, что часть проектов, представленных сегодня, реализуется, в том числе, и в моногородах Пермского края».
Общий объем привлеченных кредитов в 2018 году в Прикамье по программам кредитования Корпорацией МСП составил порядка 5 млрд рублей. Во время обсуждения губернатор Максим Решетников поставил задачу министерству промышленности, предпринимательства и торговли в 2019 году сделать все для того, чтобы увеличить объемы кредитования малого и среднего бизнеса в три раза. По его словам, для этого есть все возможности, нужно увеличивать темпы работы.
Наталья Ларионова в свою очередь обратила внимание на то, что на территории Пермского края существует около 800 предприятий, которые уже поддержала Корпорация МСП в рамках Национальной гарантийной системы. В общей сложности, по данным на март 2019 года, поддержка составляет 10 млрд рублей. По ее словам, любой предприниматель, который заинтересован в развитии, может получить тот или иной объем поддержки с участием Корпорации МСП. «Мы действительно заинтересованы в новых проектах: перед нами стоит задача обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса кредитами на общую сумму 1 трлн рублей в год, – рассказала заместитель генерального директора Корпорации МСП. – Никаких особых квот, лимитов на проекты малого бизнеса не существует».
Председатель кооператива «Колос» Алмаз Хавыев, чье предприятие занимается выращиванием капусты, свеклы, картофеля, лука и моркови, а также реализацией продукции в крупных торговых сетях, уже получил финансовую поддержку от Корпорации МСП. По его словам, взаимодействие с банком МСП, в частности, помогает кооперативу активно развиваться и расширять рынок сбыта.
Сегодня пять пермских предприятий представили свои проекты, которые получат поддержку от Корпорации МСП. ООО «Синтез» презентовали программу строительства завода по производству коагулянтов, ООО «Чусовские минеральные удобрения» – проект строительства завода по производству гранулированных минеральных удобрений, представители ИП Тарасенко А.В. предложили проект модернизации оборудования обувной фабрики, а чусовское ООО «Белый камень» – расширения парка грузовой техники на базе действующего предприятия. ООО «Промтранс» рассчитывает на поддержку Корпорации МСП в приобретении грузовых железнодорожных вагонов.
«Эта поддержка поможет нам получить кредитные средства с процентной ставкой ниже рыночной более чем на 2%, – рассказал генеральный директор ООО «Промтранс» Константин Потоцкий. – Свободные средства, которые у нас возникнут, мы сможем в дальнейшем также направить на инвестиции».
Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 453,8 млн рублей. Общий объем инвестиций в проекты с учетом средств предприятий – 753,7 млн рублей.
Размер процентной ставки в рамках Программы субсидирования, которая реализуется Министерством экономического развития РФ и АО «Корпорация «МСП», составляет 8,5%.
© «Вечерние Ведомости»
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