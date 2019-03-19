Игорь Сапко: Предложенные законопроектом изменения позволят упростить ознакомление населения с принимаемыми органами власти решениями

18:44 | 21.03.2019

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко (фракция «Единая Россия») подготовил и внес проект федерального закона, предусматривающего расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере местного самоуправления.



«Мою инициативу поддержали коллеги-депутаты, возглавлявшие в недавнем прошлом муниципальные образования РФ. Речь идет о возможности одновременного опубликования муниципальных правовых актов как в муниципальных печатных средствах массовой информации, так и в сетевых изданиях», - написал депутат в социальной сети Facebook.



По словам парламентария, использование сетевого издания как альтернативного варианта печатному средству массовой информации для официального опубликования текстов муниципальных правовых актов даст возможность органам местного самоуправления с развитой инфраструктурой связи более эффективно использовать возможности сети Интернет.



«Предложенные законопроектом изменения позволят расширить возможность ознакомления населения с принимаемыми органами власти решениями, а также существенно снизить расходы местных бюджетов, связанные с официальным опубликованием муниципальных правовых актов в печатных средствах массовой информации», - подчеркнул Игорь Сапко.