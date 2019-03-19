«Газпром нефть шельф» оценил потенциал промышленных предприятий Прикамья

15:35 | 21.03.2019

В Перми побывала делегация компании «Газпром нефть шельф», дочернего общества ПАО «Газпром нефть», которой представили новейшие разработки промышленных предприятий Прикамья. В ходе визита представители единственной в России компании, ведущей добычу нефти на арктическом шельфе, посетили два предприятия «B-1336» и «Инкаб», где им презентовали возможности компаний и 12 других региональных поставщиков товаров и услуг, среди которых «Новомет-Пермь», НПП «Тик», ООО «Эрис», ГК «ITPS», кластер «Фотоника», ПАО «НПО «Искра», АО «ОДК-СТАР», ЗАО «Элкам-Нефтемаш», АО «НФТ» и другие.



По словам заместителя генерального директора по закупкам ООО «Газпром нефть шельф» Андрея Власова, компания видит возможности для дальнейшего сотрудничества с регионом. «Пермский край известен своим мощным промышленным потенциалом. «Газпром нефть шельф» уже успешно работает с местной компанией «Новомет», поставляющей для нас внутрискважинное оборудование, – рассказал Андрей Власов. – Особое значение для шельфового бизнеса «Газпром нефти» имеет создание собственных технологических решений. Совместно с российскими партнерами мы поддерживаем разработку отечественных технологий, которые нередко превосходят зарубежные аналоги. Думаю, мы продолжим конструктивный диалог. Организованные министерством промышленности, предпринимательства и торговли встречи, экскурсия и презентации – хороший формат, который позволяет оценить взаимные интересы и возможности их участников. То, что мы увидели, действительно, оставляет самые лучшие впечатления».



Краевые власти активно поддерживают региональных производителей, способствуют развитию кооперационных связей предприятий Прикамья на внутреннем и внешнем рынках. Как отмечает губернатор Максим Решетников, важно, чтобы предприятия региона не просто получали заказы, а чтобы они сотрудничали с лидерами отраслей, потому что требования, которые те ставят к закупаемому оборудованию, это требования завтрашнего дня. Поэтому, когда пермские предприятия начинают поставки для крупных корпораций, это означает, что у них самые передовые разработки, что автоматически открывает перед ними новые рынки сбыта. При этом в регионе расширяется класс подрядчиков, которые создают новые рабочие места.



По словам заместителя председателя правительства – министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса Прикамья значительно растет. «Мы растем по объемам от 10 до 30% в год в зависимости от отрасли, – рассказал Алексей Чибисов. – Безусловно, здесь не только заслуга правительства Пермского края, наши предприятия сами очень активно выходят на крупных заказчиков и предлагают себя».



В ходе визита представителям ООО «Газпром нефть шельф», в частности, был продемонстрирован высокотехнологичный измерительный комплекс для нефтяных компаний. Как рассказал директор АО «B-1336» Александр Нейфельд, датчики, разработанные «B-1336», не просто фиксируют онлайн информацию в скважинах, а могут выдавать рекомендации для работы. «Это не просто поток бездушной информации, который никому не нужен, это живой механизм, – рассказал он. – Наши заказчики привыкли, освоились и уже не могут без этого работать. У нас уже появились другие заказы, сейчас два больших проекта в разработке».



Кроме того, Александр Нейфельд обратил внимание на то, что краевые власти ведут большую работу по продвижению импортозамещающей продукции, разработанной предприятиями региона. «Фонд «Региональный центр инжиниринга» и правительство Пермского края находят потенциальных потребителей продукции. Это должно сработать на перспективу, это же не минутный вопрос», – подчеркнул он.



Отметим, по итогам 2018 года пермские предприятия поставили продукцию крупнейшим корпорациям страны на 15,6 млрд рублей. Промышленная кооперация развивается между пермскими предприятиями и такими крупными компаниями, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «СИБУР Холдинг» и другими.