Вьетнамский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Пермским краем

15:12 | 21.03.2019

20 марта в Перми состоялась встреча заместителя председателя правительства Пермского края - министра промышленности, предпринимательства и торговли Алексея Чибисова с Генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Нго Фыонг Нги. Стороны обсудили экономическое и культурное взаимодействие.



Как отметил зампред правительства, в прошлом году товарооборот между Вьетнамом и Пермским краем составил 58 млн долларов. При этом, по словам Алексея Чибисова, товарооборот может значительно увеличиться, причем как за счет экспорта из России, так и импорта из Вьетнама. «Ваш сегодняшний визит для нас важен, потому что бизнес Пермского края заинтересован во взаимодействии с Вьетнамом. Наша бизнес-миссия уже посещала Вьетнам, мы готовы пригласить вьетнамских предпринимателей к нам с ответным визитом, чтобы они познакомились с нашими предприятиями и экономикой», — заявил Алексей Чибисов.



Генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге Нго Фыонг Нги в свою очередь отметил, что видит большие перспективы развития бизнеса Вьетнама в Прикамье. «Мы посетили компанию «Новомет» — это очень современная компания, — заявил консул. — Насколько я знаю, нефтяная, химическая и тяжелая промышленность составляют основу экономики вашего региона. И для сотрудничества с Вьетнамом здесь я вижу большие перспективы, как для экспорта, так и для импорта. Кроме того, я расскажу об инвестиционном потенциале Пермского края представителям вьетнамского бизнеса».



В ходе встречи особое внимание уделили развитию туризма между Пермским краем и Вьетнамом. Как отметил заместитель председателя правительства Прикамья Алексей Чибисов, во Вьетнам из Пермского края ежегодно ездит 7 тысяч туристов. «При этом мы понимаем, что реальная цифра гораздо выше, так как многие летают через Москву, — заявил он. — Вьетнам становится популярным туристическим направлением для пермяков: там создана и развивается сфера гостеприимства. Такую же задачу перед нами ставит и губернатор Пермского края в отношении туристского потенциала Пермского края. Мы готовы взаимодействовать и в этой сфере».



Отметим, в последние годы растет интерес к Пермскому краю со стороны иностранных инвесторов. Причем особое внимание проявляется со стороны восточноазиатских стран. В прошлом году перспективы сотрудничества глава региона обсуждал с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ. Также ведется активное взаимодействие с Китайской Народной Республикой. В прошлом году делегация во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым побывала с бизнес-миссией в Шанхае и провинции Цзянси.