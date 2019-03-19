«Сити Фуд» заплатил за травму маленького пермяка

13:11 | 21.03.2019

Орджоникидзевский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Перми к ООО «Сити Фуд» и ООО «Омнибус» о возмещении морального вреда и расходов на лечение ребенка.



В своем иске пермячка указала, что посетила вместе с несовершеннолетним ребенком кафе «СHICKEN Цыплята по-английски». В игровой комнате ребенок ударился головой о торчащий металлический штырь и получил травму, от которой лечился в краевой детской клинической больнице. Происшествие сорвало семейную поездку на море: она должна была начаться через день после получения ребенком травмы, но врачи запретили вывозить его на море.



Истица считала, что причиной травмы стало необеспечение ответчиком качества и безопасности детской игровой комнаты, и просила взыскать компенсацию морального вреда и расходов на лечение ребенка в размере 200 000 рублей.



ООО «Омнибус» как собственник игровой комнаты было привлечено в качестве соответчика по делу в ходе рассмотрения.



При рассмотрении дела от истицы и ее представителя поступило заявление: они просили принять отказ от иска и прекратить производство по делу, так как ответчик добровольно оплатил компенсацию морального вреда, расходов на лечение и юридических услуг. Суд принял отказ от исковых требований и прекратил производство по делу.