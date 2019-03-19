Валерий Сухих: мы сохранили принцип социальной направленности

12:41 | 21.03.2019

Депутаты краевого парламента приняли во втором чтении изменения в бюджет. Поправки внесены губернатором Пермского края. Законопроект предполагает увеличение дохода в 2019 году – на 964 млн руб., расходов на 3 млрд руб., а дефицита - на 2 млрд руб.



Часть дефицита будет финансироваться за счет остатков средств 2018 года, а 970 млн руб. – с помощью кредита. Все расходы направлены на финансирование таких государственных программ, как «Качественное здравоохранение», «Развитие транспортной системы», «Спортивное Прикамье», «Социальная поддержка жителей Пермского края», «Формирование комфортной городской среды», «Региональная политика и развитие территорий», «Развитие информационного общества».



На улучшение нормативного состояния котельных в 13 муниципалитетах законопроектом предусмотрено 1,5 млрд руб. на три года, по 500 млн руб. ежегодно. Расход на капитальный ремонт многоквартирных домов с износом более 70% составил, согласно документу, 150 млн руб., по 50 млн руб. ежегодно.



Поправки предполагают выделение 30 млн руб. на обучение медицинских работников Пермского края передовым технологиям. Около 200 млн руб. планируется потратить на терапию для кардиобольных, перенесших тяжелые операции, на пополнение Перечня необходимых лекарств для незащищенных категорий граждан, для детей от 0 до 3 лет, детей от 0 до 6 лет из многодетных семей и онкобольных.



Данный законопроект также предполагает пополнение дорожного фонда. В частности, 752,6 млн руб. планируется дополнительно направить на строительство Северного обхода г. Перми.



Между первым и вторым чтением пакет поправок был дополнен. «Правительству удалось усилить не только «бюджет развития», но и сохранить основной принцип социальной направленности. Отмечу, что дополнительные средства направлены как на существующие меры поддержки, так и на совершенно новые. Так, будет продолжено оказание материальной помощи на присоединение жилья к газораспределительной сети для малоимущих граждан в сумме 35 млн рублей и на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт - 10,5 млн рублей. На проведение новой акции «Подарок новорожденному» запланировано в краевом бюджете 80 млн рублей ежегодно», - отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.



На возмещение расходов на перевозку граждан с использованием электронных социальных проездных документов заложено 41,8 млн рублей.



Из средств резервного фонда Пермского края в 2019 году было выделено дополнительно 32 млн рублей на оборудование и инвентарь для спортивных школ, как этого требует федеральный стандарт. Около 60 млн рублей выделено на капитальный ремонт стадиона «Гайва», на развитие инфраструктуры и экспедиционной деятельности музея «Хохловка» - 14,5 млн рублей.



Напомним, на февральском заседании депутаты приняли первый пакет поправок в двух чтениях в рамках одного заседания.