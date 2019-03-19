Пермь: новости дня
12:41 | 21.03.2019
Валерий Сухих: мы сохранили принцип социальной направленности
Часть дефицита будет финансироваться за счет остатков средств 2018 года, а 970 млн руб. – с помощью кредита. Все расходы направлены на финансирование таких государственных программ, как «Качественное здравоохранение», «Развитие транспортной системы», «Спортивное Прикамье», «Социальная поддержка жителей Пермского края», «Формирование комфортной городской среды», «Региональная политика и развитие территорий», «Развитие информационного общества».
На улучшение нормативного состояния котельных в 13 муниципалитетах законопроектом предусмотрено 1,5 млрд руб. на три года, по 500 млн руб. ежегодно. Расход на капитальный ремонт многоквартирных домов с износом более 70% составил, согласно документу, 150 млн руб., по 50 млн руб. ежегодно.
Поправки предполагают выделение 30 млн руб. на обучение медицинских работников Пермского края передовым технологиям. Около 200 млн руб. планируется потратить на терапию для кардиобольных, перенесших тяжелые операции, на пополнение Перечня необходимых лекарств для незащищенных категорий граждан, для детей от 0 до 3 лет, детей от 0 до 6 лет из многодетных семей и онкобольных.
Данный законопроект также предполагает пополнение дорожного фонда. В частности, 752,6 млн руб. планируется дополнительно направить на строительство Северного обхода г. Перми.
Между первым и вторым чтением пакет поправок был дополнен. «Правительству удалось усилить не только «бюджет развития», но и сохранить основной принцип социальной направленности. Отмечу, что дополнительные средства направлены как на существующие меры поддержки, так и на совершенно новые. Так, будет продолжено оказание материальной помощи на присоединение жилья к газораспределительной сети для малоимущих граждан в сумме 35 млн рублей и на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт - 10,5 млн рублей. На проведение новой акции «Подарок новорожденному» запланировано в краевом бюджете 80 млн рублей ежегодно», - отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.
На возмещение расходов на перевозку граждан с использованием электронных социальных проездных документов заложено 41,8 млн рублей.
Из средств резервного фонда Пермского края в 2019 году было выделено дополнительно 32 млн рублей на оборудование и инвентарь для спортивных школ, как этого требует федеральный стандарт. Около 60 млн рублей выделено на капитальный ремонт стадиона «Гайва», на развитие инфраструктуры и экспедиционной деятельности музея «Хохловка» - 14,5 млн рублей.
Напомним, на февральском заседании депутаты приняли первый пакет поправок в двух чтениях в рамках одного заседания.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:42 | 21.03.2019
На дорогах Среднего Урала с начала года погибли три ребенка
14:29 | 21.03.2019
Природоохранная прокуратура Кургана возбудила дела на руководство Шуховского полигона
14:26 | 21.03.2019
Депутата Госдумы внесли в санкционный список по указу Порошенко
14:09 | 21.03.2019
В Каменске-Уральском проводится доследственная проверка из-за падения наледи на мальчика
13:44 | 21.03.2019
Денис Паслер возглавил Оренбургскую область после встречи с президентом
13:27 | 21.03.2019
Трое екатеринбуржцев получили семь с половиной лет колонии за нападение на прохожего
13:14 | 21.03.2019
Свердловские власти решили сохранить «зеленый пояс» вокруг Березовского
13:11 | 21.03.2019
«Сити Фуд» заплатил за травму маленького пермяка
13:06 | 21.03.2019
Сегодня прокуратура Екатеринбурга проведет совещание с представителями мэрии из-за плохой уборки снега
12:41 | 21.03.2019
Валерий Сухих: мы сохранили принцип социальной направленности
12:32 | 21.03.2019
EKB Startup Day: уральских IT-шников вызывают на тет-а-тет
11:56 | 21.03.2019
Краевые МФЦ присоединятся к акции «Подарок новорожденному»
11:51 | 21.03.2019
Знаменитый итальянский тенор Алессандро Сафина представит новую программу в Екатеринбурге
11:50 | 21.03.2019
Роспотребнадзор проверил екатеринбургский магазин, бесплатно раздававший просрочку
11:43 | 21.03.2019
Евгений Куйвашев поздравил мусульман с праздником Навруз
11:27 | 21.03.2019
В Шадринске пассажирский автобус сбил 9-летнего мальчика
11:19 | 21.03.2019
Уральцу дали 120 часов обязательных работ за поддельное водительское удостоверение
11:10 | 21.03.2019
В Зауралье подвели итоги проверок районных больниц: «Банально разворовываются десятки миллионов бюджетных рублей»
11:05 | 21.03.2019
Пермский школьник победил в межрегиональной олимпиаде по основам информационных технологий
10:59 | 21.03.2019
На Урале родители девочки, в которую бросили стеклянную бутылку, получат 300 тысяч рублей
10:45 | 21.03.2019
Один из лучших хоккеистов мира посетит Пермь
10:36 | 21.03.2019
На Белоярском водохранилище спасли четырех рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине
10:20 | 21.03.2019
Екатеринбуржец лишился автомобиля Range Rover Sport из-за долгов
09:53 | 21.03.2019
Житель Краснодарского края под видом оказания юридических услуг обманул более 200 человек в Екатеринбурге
09:32 | 21.03.2019
В Екатеринбурге пропала 19-летняя девушка
09:18 | 21.03.2019
Минувшей ночью в Екатеринбурге горел Volkswagen Polo
20:43 | 20.03.2019
В метро Екатеринбурга привезли новые вагоны
20:18 | 20.03.2019
Новые принципы застройки: в микрорайоне Ива построят детские сады, школу и поликлинику
19:40 | 20.03.2019
Роспотребнадзор наказал екатеринбургский супермаркет, раздававший бесплатно просроченные продукты
18:17 | 20.03.2019
Прикамская биатлонистка стала третьей на чемпионате России
18:11 | 20.03.2019
Чусовой и Губаха подадут заявки на федеральный конкурс «Исторические поселения и малые города»
18:04 | 20.03.2019
Каждый 20-ый уралец поехал в Сибирь на Универсиаду