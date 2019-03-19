Краевые МФЦ присоединятся к акции «Подарок новорожденному»

11:56 | 21.03.2019

В Пермском крае продолжается обсуждение реализации акции «Подарок новорожденному», которая реализуется в стране в рамках «Десятилетия детства».



Губернатор Максим Решетников обозначил, что подарки в Пермском крае начнут выдавать с 1 июня, получить их смогут все семьи, в которых малыш появился в этом году. Глава региона поручил всем заинтересованным ведомствам продумать механизм выдачи подарков. В частности, помимо органов ЗАГС, было предложено рассмотреть возможность вручать комплекты непосредственно в родильных домах либо в многофункциональных центрах.



Вопрос организации дополнительных пунктов выдачи подарков для новорожденных в филиалах «Мои документы» обсудили в рамках рабочего совещания руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов и заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова.



Леонид Громов выразил готовность оказать содействие в реализации проекта. При этом пояснил, что организация пунктов выдачи наборов через МФЦ приведет к необходимости у родителей затрачивать лишнее время на визит в многофункциональный центр.



По словам руководителя пермского МФЦ Леонида Громова, многофункциональные центры введут новую услугу по оформлению заявления на получение подарка для детей, которые появились на свет в период с 1 января. «Свое участие в проекте мы видим, в первую очередь, в разрезе консультирования участников акции «Подарок новорожденному». Зачастую жители Пермского края просто не знают, куда нужно обращаться, кто имеет право на ту или иную социальную льготу, какие документы для этого необходимы. Получить такую информацию можно будет в любом отделении многофункционального центра, либо по единому многоканальному телефону контактного центра (тел. 270-11-20). Помимо этого, родители детей, появившихся на свет с 1 января до 1 июня 2019 года, смогут через МФЦ оформлять заявления на предоставление комплекта для новорожденного», - пояснил руководитель пермского МФЦ.



Акция «Подарок новорожденному» — одно из мероприятий в рамках федеральной программы «Десятилетия детства», проведение которой объявлено президентом РФ Владимиром Путиным на 2018-2027 гг. Суть ее заключается в том, что после рождения малыша родителям будет вручен целый комплект необходимых вещей, который понадобится в первый год жизни ребенка.



По данным министерства социального развития Пермского края, в 2019 году ожидается появление не менее 27 тысяч малышей. Акция «Подарок новорожденному» начнет действовать в День защиты детей, 1 июня. При этом получить подарочный набор смогут родители всех младенцев, родившихся в этом году. В приданое для новорожденного войдет: детское одеяло, комплект постельного белья, полотенце-уголок для купания, пеленки. Подарок будет упакован в коробку с символикой Прикамья, в нем также будет поздравительная открытка от жителей края.