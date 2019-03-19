Пермский школьник победил в межрегиональной олимпиаде по основам информационных технологий

11:05 | 21.03.2019

Ученик пермской школы №10 Иван Крамсков победил на межрегиональной олимпиаде по основам информационных технологий «IT Essentials» в Казани.



В финале конкурса, который прошел в межрегиональном центре компетенций – Казанском техникуме информационных технологий и связи – приняли участие более 500 школьников в возрасте 13-16 лет из четырех регионов России: республики Татарстан, Самарской области, Пермского края и Чувашской республики.



Пермский школьник продемонстрировал лучший результат по системному администрированию: сборке персонального компьютера, установке и настройке операционной системы Windows, а также установке и настройке операционной системы Linux Ubuntu.



«Иван перед выступлением немного волновался, но в целом был хорошо подготовлен. В январе этого года он также стал победителем III регионального чемпионата «ЮниорПрофи» Пермского края по методике JuniorSkills. Иван перед поездкой в Казань занимался дополнительной подготовкой, посещал радиотехнический колледж. Он на серьезном уровне занимается системным администрированием, посвящает этому занятию свое свободное время», – отметил Алексей Вожаков, педагог дополнительного образования школы №10.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что Прикамье — это точка на карте России, где очень активно развивается цифровая экономика. С точки зрения внедрения IT край находится в числе регионов-лидеров. По словам Максима Решетникова, одним из основных ограничений для цифровизации является нехватка кадров, однако в Прикамье уже ведется серьезная работа в этом направлении.



В Пермском крае реализуется множество конкурсов и программ поддержки и развития научных исследований в сфере IT, IT-стартапов, в том числе среди школьников. Например, в скором времени в регионе стартует обучение в IT-университете.