Пермь: новости дня
10:45 | 21.03.2019
Один из лучших хоккеистов мира посетит Пермь
В турнире «Золотая шайба» стартовала серия плей-офф. В нее вышли 16 команд-победителей группового этапа. Борьбу за кубок продолжают «Полет» (Ярославская область), «Торпедо» (Нижегородская область), «Искра» (Кострома), «Молот» (Челябинская область), «Йети» (Великий Новгород), «Буйволы» (Краснодар), «Феникс» (Калининград), «Северная Олимпия» (Сыктывкар), «Кристалл» (Владимирская область), «Полюс» (Владивосток), «Олимп» (Вологодская область), «Трансбункер» (Хабаровский край), «Айсберг» (Белгородская область), «Кристалл» (Южно-Сахалинск), «Ягуар» (Татарстан), «Орлан» (Башкортостан).
Обладатель почетного трофея сезона 2018-2019 определится 23 марта. Решающая игра состоится в УДС «Молот» в 16:00.
Напомним, финальный этап Всероссийского турнира «Золотая шайба» стартовал в Перми 17 марта. Президент Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, внук легендарного тренера Алексей Тарасов обратил внимание на уровень организации турнира. «Пермский край задал высокую планку в проведении соревнований, — рассказал он. — Такого не организовывал ни один регион. Конечно, теперь другим регионам будет трудно поддерживать заданный здесь уровень».
© «Вечерние Ведомости»
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