Один из лучших хоккеистов мира посетит Пермь

10:45 | 21.03.2019

22 марта в Пермь приедет двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, хоккеист Сергей Макаров. В 14.00 в Фестивальном доме будет организована его встреча с участниками турнира «Золотая шайба» и жителями города. Легендарный хоккеист также посетит матчи с участием юных игроков.



В турнире «Золотая шайба» стартовала серия плей-офф. В нее вышли 16 команд-победителей группового этапа. Борьбу за кубок продолжают «Полет» (Ярославская область), «Торпедо» (Нижегородская область), «Искра» (Кострома), «Молот» (Челябинская область), «Йети» (Великий Новгород), «Буйволы» (Краснодар), «Феникс» (Калининград), «Северная Олимпия» (Сыктывкар), «Кристалл» (Владимирская область), «Полюс» (Владивосток), «Олимп» (Вологодская область), «Трансбункер» (Хабаровский край), «Айсберг» (Белгородская область), «Кристалл» (Южно-Сахалинск), «Ягуар» (Татарстан), «Орлан» (Башкортостан).



Обладатель почетного трофея сезона 2018-2019 определится 23 марта. Решающая игра состоится в УДС «Молот» в 16:00.



Напомним, финальный этап Всероссийского турнира «Золотая шайба» стартовал в Перми 17 марта. Президент Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, внук легендарного тренера Алексей Тарасов обратил внимание на уровень организации турнира. «Пермский край задал высокую планку в проведении соревнований, — рассказал он. — Такого не организовывал ни один регион. Конечно, теперь другим регионам будет трудно поддерживать заданный здесь уровень».