Пермь: новости дня
20:18 | 20.03.2019
Новые принципы застройки: в микрорайоне Ива построят детские сады, школу и поликлинику
В обязательствах девелопера за свой счет построить на площадке два детских сада – на 300 и 350 мест, большую общеобразовательную школу, а также поликлинику с женской консультацией (на 450 приемов в смену).
По словам губернатора Максима Решетникова, обеспечение жителей новых домов необходимой социальной инфраструктурой – ответственность застройщика. «Сейчас мы видим, что отсутствие такого подхода раньше привело к тому, что построено очень много жилья, не обеспеченного социальной инфраструктурой. Этот проект, в микрорайоне Ива, изначально был основан на принципе социальной ответственности бизнеса. Да, мы понимаем, что инвестору непросто: нужно построить всю инженерную инфраструктуру, «социалку», а уже потом строить жилье, которое принесет прибыль. Но это нужно людям: покупая квартиру, они уже понимают, что здесь будет поликлиника, садик, школа», – подчеркнул глава региона.
Один детский сад на 300 мест уже построен и в ближайшие месяцы начнет принимать детей, на данный момент ведется строительство поликлиники, которая будет введена в эксплуатацию в 2020 году, школа и второй детский сад – до 2021 года.
Президент строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов пояснил, что новый детский сад построен «с запасом» по численности детей, поэтому при необходимости его смогут посещать ребята из соседних микрорайонов. «В следующем году мы уже приступим к строительству школы. Она будет большой, на 1600 мест, она обеспечит местами не только этот микрорайон. В сентябре у нас уже будет более подробный график со сроками строительства всех объектов социальной инфраструктуры: и детских садов, и школы, и поликлиники», — добавил Сергей Иванов.
По словам губернатора, опыт девелопера ценен тем, что строители используют современные технологии и лучшие практики, опробованные в других регионах страны. Например, в возведенном детском саду установлена бесшумная система вентиляции, грузопассажирский лифт, детские замки на окнах, система безопасности.
Во время общения с губернатором родители также выразили уверенность, что современное оборудование детского сада, просторные комнаты и разграничение пространства позволят обеспечить детям комфортные условия для обучения. «Это здорово, что детский сад такого высокого уровня у нас будет прямо рядом с домом. Так сказать, в шаговой доступности», - отметила жительница спортивного микрорайона Ива Татьяна Поносова.
Отметим, в Пермском крае установлены нормативы градостроительной политики по обеспеченности населения объектами образования. Согласно документу, минимально допустимый уровень обеспеченности детскими садами в регионе должен составлять 61 место на 1000 человек, школами — 119 мест на 1000 человек.
Напомним, в апреле 2018 года между правительством Пермского края, администрацией города Перми и строительной компанией «СМУ № 3 Сатурн-Р» было подписано соглашение о строительстве на территории возводимого микрорайона «Красные казармы» школы и детсада. Согласно документу, после завершения строительства соцобъекты будут переданы в муниципальную собственность города Перми. Аналогичное соглашение в 2017 году было подписано с ГК «КОРТРОС». Согласно подписанному документу, застройщик передаст городской администрации в безвозмездное пользование, помимо парка у жилого комплекса «Гулливер», дошкольное образовательное учреждение на 160 мест и площадку под строительство школы в центре города.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:43 | 20.03.2019
В метро Екатеринбурга привезли новые вагоны
20:18 | 20.03.2019
Новые принципы застройки: в микрорайоне Ива построят детские сады, школу и поликлинику
19:40 | 20.03.2019
Роспотребнадзор наказал екатеринбургский супермаркет, раздававший бесплатно просроченные продукты
18:17 | 20.03.2019
Прикамская биатлонистка стала третьей на чемпионате России
18:11 | 20.03.2019
Чусовой и Губаха подадут заявки на федеральный конкурс «Исторические поселения и малые города»
18:04 | 20.03.2019
Каждый 20-ый уралец поехал в Сибирь на Универсиаду
17:48 | 20.03.2019
Пермский сноубордист привез «бронзу» финального этапа Кубка России
17:40 | 20.03.2019
Александр Кузнецов: Детский сад в Кондратово откроется в июне
17:39 | 20.03.2019
Для главного федерального инспектора по Свердловской области заказали лифт за 4 миллиона
17:35 | 20.03.2019
Экзамен по китайскому языку в Пермь приедут сдавать жители Удмуртии, Кировской области и Норвегии
17:27 | 20.03.2019
В Прикамье разработают меры ускорения сноса ветхих строений
17:20 | 20.03.2019
Екатеринбуржцам напоминают о запрете выхода на лед
16:58 | 20.03.2019
На развитие Соликамского городского округа дополнительно планируется направить четверть миллиарда рублей
16:53 | 20.03.2019
Проект новой маршрутной сети Перми вновь обсудили с жителями Орджоникидзевского района
16:48 | 20.03.2019
В Белой гостиной открылась персональная выставка пермской художницы Марины Маткиной «Весенняя дымка»
16:44 | 20.03.2019
На строительство храма святой Екатерины потратят 3,5 млрд рублей
16:21 | 20.03.2019
Двум посёлкам в Челябинской области вернули воду
16:13 | 20.03.2019
Известный свердловский юрист Никита Воробьев выходит на свободу
15:42 | 20.03.2019
Нашел в лесу: у свердловчанина изъяли 50 патронов
15:35 | 20.03.2019
Шумков поручил пускать всех на спортобъекты, построенные в рамках нацпроекта: «Население должно иметь туда максимально открытый доступ»
15:04 | 20.03.2019
Пострадали четыре человека: в Краснотурьинске суд вынесет решение по делу о столкновении двух лодок
14:59 | 20.03.2019
Три свердловских банка вошли в сотню самых надёжных в России
14:21 | 20.03.2019
В машине ехали два ребенка: в Каменске-Уральском задержали пьяную женщину-водителя
14:07 | 20.03.2019
Прокуратура Кургана подала иск в суд на городскую мэрию
13:50 | 20.03.2019
Универсиаду-2023 планируют провести в трех свердловских городах
13:47 | 20.03.2019
Следственное управление Зауралья открыло приемную в соцсети «ВКонтакте»
13:27 | 20.03.2019
В Шадринске водитель сбил 11-летнего мальчика во дворе и скрылся. Полиция просит помощи в его розыске
13:24 | 20.03.2019
Утром из дома на Химмаше из-за пожара эвакуировали 15 человек