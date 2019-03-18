Новые принципы застройки: в микрорайоне Ива построят детские сады, школу и поликлинику

20:18 | 20.03.2019

20 марта губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с планом корпорации «Девелопмент-Юг» по комплексному освоению микрорайона Ива. Глава региона осмотрел проект развития социальной инфраструктуры и пообщался с родителями, которые с нетерпением ждут открытие нового детского сада.



В обязательствах девелопера за свой счет построить на площадке два детских сада – на 300 и 350 мест, большую общеобразовательную школу, а также поликлинику с женской консультацией (на 450 приемов в смену).



По словам губернатора Максима Решетникова, обеспечение жителей новых домов необходимой социальной инфраструктурой – ответственность застройщика. «Сейчас мы видим, что отсутствие такого подхода раньше привело к тому, что построено очень много жилья, не обеспеченного социальной инфраструктурой. Этот проект, в микрорайоне Ива, изначально был основан на принципе социальной ответственности бизнеса. Да, мы понимаем, что инвестору непросто: нужно построить всю инженерную инфраструктуру, «социалку», а уже потом строить жилье, которое принесет прибыль. Но это нужно людям: покупая квартиру, они уже понимают, что здесь будет поликлиника, садик, школа», – подчеркнул глава региона.



Один детский сад на 300 мест уже построен и в ближайшие месяцы начнет принимать детей, на данный момент ведется строительство поликлиники, которая будет введена в эксплуатацию в 2020 году, школа и второй детский сад – до 2021 года.



Президент строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов пояснил, что новый детский сад построен «с запасом» по численности детей, поэтому при необходимости его смогут посещать ребята из соседних микрорайонов. «В следующем году мы уже приступим к строительству школы. Она будет большой, на 1600 мест, она обеспечит местами не только этот микрорайон. В сентябре у нас уже будет более подробный график со сроками строительства всех объектов социальной инфраструктуры: и детских садов, и школы, и поликлиники», — добавил Сергей Иванов.



По словам губернатора, опыт девелопера ценен тем, что строители используют современные технологии и лучшие практики, опробованные в других регионах страны. Например, в возведенном детском саду установлена бесшумная система вентиляции, грузопассажирский лифт, детские замки на окнах, система безопасности.



Во время общения с губернатором родители также выразили уверенность, что современное оборудование детского сада, просторные комнаты и разграничение пространства позволят обеспечить детям комфортные условия для обучения. «Это здорово, что детский сад такого высокого уровня у нас будет прямо рядом с домом. Так сказать, в шаговой доступности», - отметила жительница спортивного микрорайона Ива Татьяна Поносова.



Отметим, в Пермском крае установлены нормативы градостроительной политики по обеспеченности населения объектами образования. Согласно документу, минимально допустимый уровень обеспеченности детскими садами в регионе должен составлять 61 место на 1000 человек, школами — 119 мест на 1000 человек.



Напомним, в апреле 2018 года между правительством Пермского края, администрацией города Перми и строительной компанией «СМУ № 3 Сатурн-Р» было подписано соглашение о строительстве на территории возводимого микрорайона «Красные казармы» школы и детсада. Согласно документу, после завершения строительства соцобъекты будут переданы в муниципальную собственность города Перми. Аналогичное соглашение в 2017 году было подписано с ГК «КОРТРОС». Согласно подписанному документу, застройщик передаст городской администрации в безвозмездное пользование, помимо парка у жилого комплекса «Гулливер», дошкольное образовательное учреждение на 160 мест и площадку под строительство школы в центре города.