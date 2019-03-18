Прикамская биатлонистка стала третьей на чемпионате России

18:17 | 20.03.2019

В Ижевске закончился восьмой этап Кубка страны по биатлону. В нем приняли участие около ста спортсменов из 12 регионов.



Представительница Пермского края Екатерина Муралеева завоевала бронзовую медаль в состязаниях по мега-масс-старту среди женщин. Первой стала Маргарита Васильева из Красноярского края, а «серебро» досталось Екатерине Глазыриной из Свердловской области.



В мужском мега-масс-старте «золото» и «серебро» у биатлонистов из Ханты-Мансийского административного округа Алексея Волкова и Ивана Томилова. Третье место завоевал псковитянин Антон Свотин.