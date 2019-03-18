Пермский сноубордист привез «бронзу» финального этапа Кубка России

17:48 | 20.03.2019

Соревнования по сноуборд-кроссу прошли на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области. На трассах курорта состоялись чемпионат России, два этапа Кубка Европы и четвертый, финальный этап Кубка России.



Уроженец Чусового Вадим Никитин завоевал бронзовую медаль на финальном этапе Кубка страны. «Золото» у сноубордиста из Красноярска Даниила Дильмана, вторым стал Даниил Донских из Камчатского края.



У женщин лидером чемпионата России стала спортсменка из Красноярска Кристина Пауль, «серебро» у Юлии Лаптевой из Кемеровской области, третьей стала Екатерина Локтева-Загорская из Санкт-Петербурга.