Пермь: новости дня
17:40 | 20.03.2019
Александр Кузнецов: Детский сад в Кондратово откроется в июне
Он доложил губернатору, что в настоящее время идет заключительный этап оформления документов, с наступлением положительной температуры на территории образовательного учреждения будут проведены благоустроительные работы.
«Сегодня итоговая комиссия, начнем оформлять акт ввода в эксплуатацию – идет рабочий процесс. По плану – 1 июня сделать официальное открытие», – пояснил Александр Кузнецов.
Также, по словам Александра Кузнецова, в районе ведется строительство еще 4 детских садов – во Фролах, Култаево, Лобаново и Горном в общей сложности на 550 мест. Все они должны быть готовы в 2019 году. Например, в Култаевском сельском поселении, по словам Александра Кузнецова, у здания уже возведены стены 2 этажа и перекрытия.
Губернатор обозначил, что детский сад в Кондратово тоже «строился» и вопросы решались в рабочем порядке: «Александр Павлович, в Кондратово детский сад тоже «активно строился», однако полгода ввести не можем. Нужно следить за стройками, держать на личном контроле», – подчеркнул Максим Решетников.
В Пермском муниципальном районе запланировано строительство 6 детских садов на 1530 мест, из них 1 детский сад на 350 мест в деревне Кондратово. Плановая дата завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию – май 2019 года. Из бюджета Пермского края предусмотрено оказание финансовой поддержки на строительство данного детского сада в 2019 году в размере 225,4 млн рублей.
Общая площадь двухэтажного здания – 5796,87 кв. м.
© «Вечерние Ведомости»
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