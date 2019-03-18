Экзамен по китайскому языку в Пермь приедут сдавать жители Удмуртии, Кировской области и Норвегии

17:35 | 20.03.2019

14 апреля в Перми пройдет международный экзамен по китайскому языку HSK – Hanyu Shuiping Kaoshi. По итогам предварительной регистрации участников заявки на участие подали 208 человек.



Как отмечает один из организаторов экзамена, директор пермской гимназии №2 Людмила Суханова, число участников по сравнению с прошлым годом увеличилось, а значит, интерес к китайскому языку значительно растет, также расширяется и география экзамена: «В этом году мы также имеем заявки из Пермского и Куединского районов, а также из Кунгура и Соликамска». Кроме того, заявки подали жители Удмуртской и Кировской областей. Один участник приедет сдавать экзамен в Пермь из Норвегии.



Все участники экзамена по итогам его проведения получат сертификаты международного образца.



Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) — стандартизированный квалификационный экзамен по китайскому языку для лиц, не являющихся носителями китайского языка, результат которого признается во всем мире. Экзамен состоит из двух частей: письменного и устного тестов, которые нужно сдавать отдельно и регистрироваться по отдельным квитанциям.