Пермь: новости дня
17:27 | 20.03.2019
В Прикамье разработают меры ускорения сноса ветхих строений
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что сегодня большое внимание уделяется созданию в регионе комфортной городской среды. «Важная составляющая этой работы – снос ветхих жилых домов и нежилых зданий. Сегодня в территориях края – порядка 200 расселенных жилых и около 190 нежилых зданий, требующих сноса. По площадям это 34 тысячи квадратных метров жилых домов и около 108 тысяч квадратных метров – нежилых. Они создают угрозу безопасности людей, ощутимо портят внешний вид городов и поселений, нарушая их современный или исторический облик, – обозначил губернатор. – Поэтому приняли решение вам помочь: на условиях софинансирования субсидировать из краевого бюджета работы по сносу».
По словам заместителя председателя правительства – министра территориального развития Пермского края Александра Борисова, в ближайшие три года на эти цели из краевого бюджета будет направляться по 70 млн рублей ежегодно. Это позволит ускорить процесс сноса ветхих строений и обновления освободившихся территорий.
«В первую очередь предлагается снести расселенные жилые дома и нежилые здания, расположенные в непосредственной близости от жилищной застройки, школ, детских садов и других социальных объектов, вблизи региональных автодорог, железнодорожных станций и путей общего пользования, рядом с туристическими объектами, — отметил зампред правительства. — После сноса земельный участок можно использовать под строительство современных домов и социальных объектов или провести его благоустройство для общественного отдыха».
По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение министерству территориального развития Пермского края рассмотреть возможность формирования программы ликвидации ветхих зданий на три года. По словам зампреда правительства Александра Борисова, возможность более длительного планирования работы будет зависеть от количества поданных муниципалитетами заявок.
Субсидии краевого бюджета на снос ветхих домов и зданий будут предоставляться министерством территориального развития Пермского края по заявкам муниципальных районов и городских округов.
Глава Березниковского городского округа Сергей Дьяков предложил пересмотреть процесс формирования смет на ликвидацию ветхих сооружений. По его словам, необходимо учитывать в сметах не только количество ликвидируемых кубометров, но и затраты на вывоз мусора и перенос сетей. Губернатор Максим Решетников поручил минтерразвития рассмотреть возможность упрощения процедуры.
© «Вечерние Ведомости»
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