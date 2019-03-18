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16:58 | 20.03.2019
На развитие Соликамского городского округа дополнительно планируется направить четверть миллиарда рублей
Глава Прикамья отметил, что Соликамский городской округ - одна из современных и перспективных территорий в регионе, поэтому после объединения жители будут ждать больших результатов.
«Сейчас в территории уже идет развитие: активно ведется дорожное строительство, запланировано строительство новой школы на 825 мест. В то же время достаточно много вопросов со стороны жителей. Важно, чтобы программа развития территории на ближайшие годы учитывала их пожелания и предложения», — подчеркнул Максим Решетников.
Экономический эффект от объединения территорий составляет 41,2 млн рублей в год. В результате объединения дополнительный бюджет развития городского округа составил почти четверть миллиарда рублей. Программа развития городского округа на ближайшую трехлетку включает 10 направлений. Общий бюджет программы превышает 3 млрд рублей.
Самые объемные инвестиции запланированы в инженерную инфраструктуру (почти 250 млн рублей за три года). «Мы формировали программу развития с конца прошлого года, но во время встреч с населением нам добавлялись объекты, подлежащие ремонту, – наиболее остро вопрос обеспечения качественным водоснабжением стоит в поселениях», — отметил глава Соликамского ГО.
Губернатор обозначил: важно, чтобы жители сельских территорий почувствовали изменения. Для этого необходимо развивать социальную, инженерную, транспортную инфраструктуры. «Обратите внимание на общественный транспорт, здесь должна быть разумная дифференциация тарифов», — обозначил Максим Решетников. Алексей Федотов рассказал, что в планах в ближайшие три года начать переводить автобусы на газовое топливо, это позволит снизить затраты на перевозку жителей, а следовательно, и тарифы.
Система водоснабжения в 2019 году будет отремонтирована в поселке Тюлькино, селе Касиб, поселке Затон, селе Тохтуево, а также в поселках Басим и Родники. В Соликамске планируется уделить больше внимания приведению в нормативное состояние теплосетей.
Кроме того, в Соликамском городском округе впервые будет продолжена программа по газификации. Например, будет построен газопровод высокого давления по ул. Фрунзе в Соликамске. Масштабные работы по газификации здесь пройдут впервые за 30 лет. Строительство газопровода позволит подключить к газу еще 1000 домовладений. Кроме того, в городском округе начнется строительство распределительных сетей в районах Боровая и Ланинские поля, в деревнях Чертеж и Села. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода в деревне Харюшино.
Также в числе приоритетных направлений глава городского округа обозначил приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия. На этот год запланирован ремонт сельских клубов и домов культуры, например, в селах Половодово и Черновское, а также поселке Родники. Глава Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что это важная составляющая развития территорий с учетом приближающегося 600-летия Соликамска. «До этого знаменательного события еще есть время, чтобы подготовиться и достойно встретить юбилей. У вас богатое культурное наследие, — подчеркнул Максим Решетников. — Готовьте комплексную программу для приведения в порядок соликамских храмов, чтобы они привлекали туристов».
Только в 2019 году власти Соликамского городского округа планируют направить в общей сложности более 113 млн рублей на ремонт дорог. В частности, предполагается отремонтировать участки дороги Чертеж – Тюлькино – Вильва – Керчевский, дорогу Никино – Левино – Касиб, участки дороги до пересечения с трассой Соликамск – Красновишерск. Кроме того, будут отремонтированы 7 дорог в поселениях, например, в поселках Басим и Сим, а также в селах Касиб и Городище.
По словам Алексея Федотова, за три года порядка 5 млн рублей предполагается направить на мероприятия по формированию комфортной городской среды. Губернатор отметил, что важно особенное внимание уделить дворовым территориям, потому что состояние дворов — основной фактор, влияющий на комфорт и безопасность жителей.
Также власти муниципального образования намерены в этом году отремонтировать 9 объектов образования и построить новую спортивную площадку в селе Касиб.
В завершение встречи губернатор передал Алексею Федотову обращения жителей Соликамского городского округа, поступившие через портал «Управляем вместе» и в Инстаграм губернатора. Максим Решетников обратил внимание, что много обращений связано с содержанием территорий – этому вопросу нужно уделить особенное внимание и держать главе ГО на личном контроле. «Важно координировать работу подрядчиков, чтобы они вовремя выполняли все необходимые работы, например, по устранению гололедицы, чистке дорог от снега», — поставил задачу губернатор.
© «Вечерние Ведомости»
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