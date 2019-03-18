Проект новой маршрутной сети Перми вновь обсудили с жителями Орджоникидзевского района

16:53 | 20.03.2019

Встречи по обсуждению маршрутной сети прошли во всех районах Перми, чтобы услышать мнения и предложения людей, настроить систему и комфортно перейти на новые правила. Первые изменения уже внесены в проект. Так, например, по просьбам жителей автобусные маршруты №14 и №68 в новой маршрутной сети останутся без изменений.



Дополнительно была организована встреча, на которой прошло обсуждение проекта новой маршрутной сети Орджоникидзевского района. В работе приняли участие заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, депутат Пермской городской Думы Александр Филиппов, начальник МКУ «Гортранс» Анатолий Путин, глава администрации Орджоникидзевского района Евгений Карабатов.



Жители высказывали свои предложения по формированию маршрутов общественного транспорта в районе, которые специалисты постараются максимально учесть.



«Главные вопросы касались транзитных маршрутов из отдаленных районов в центр города – это автобусы №№77 и 32. Были планы их сократить, ввести пересадки. В этой ситуации солидарен с жителями, и здесь необходимо администрации внимательным образом посмотреть, каким образом функционирует сейчас эта система. Считаю, что в любом правиле должны быть исключения. Если мы обсуждаем возможность пересадок, то это точно не для этих маршрутов, поскольку люди физически не успеют это сделать за 40 минут», - отметил депутат Пермской городской Думы по 17-му избирательному округу Александр Филиппов.



В Орджоникидзевском районе в настоящее время для движения не задействована улица Толбухина, автобусы переполнены в часы пик, при этом время ожидания достаточно длительно, а сами поездки занимают много времени. Отдельные микрорайоны не имеют связи с центральной частью города, также отсутствует организация маршрутов с заездами во все микрорайоны.



Проблемные вопросы района планируется решить за счет совершенствования маршрутной сети, при помощи которой появятся новые транспортные связи в этом районе.



Например, маршрут №58 соединит улицы Щербакова и Мотовилихинский район. Также важные изменения коснутся маршрута до деревни Голованово, вместо маршрута №10т уже в этом году планируется организация маршрута №23 по регулируемому тарифу с его продлением по улице Веденеева, впоследствии маршрут будет продлен до Банной горы. Также появится новый автобусный маршрут №51, связывающий микрорайоны Голованово и Гайва.



Автобусные маршруты №53 и №78 будут следовать без изменений, но при этом на маршруте №78 интервал движения с 35 минут сократится до 15.



Предлагается, чтобы маршрут №32 обслуживался автобусами повышенной вместимости. Маршруты №18 и №49 планируется сохранить без изменений, при этом на маршруте №18 будут предусмотрены отдельные короткие рейсы до остановки «ул. 1905 года».



Все изменения будут внедряться поэтапно и только при условии наличия возможности бесплатной пересадки.



Свои обращения и пожелания можно направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону 250-25-50, а также на почту mail@gortransperm.ru.