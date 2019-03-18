В Белой гостиной открылась персональная выставка пермской художницы Марины Маткиной «Весенняя дымка»

16:48 | 20.03.2019

Марина Маткина родилась и живет в Перми. Работает в технике импасто - живописный прием в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры. Во время учебы в пермском политехническом университете автор брала индивидуальные уроки по изобразительному искусству. С 2008 года начала создавать картины маслом. Основу экспозиции в Белой гостиной составили картины, на которых изображены цветы.



В открытии приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Думы Дмитрий Малютин, директор Центрального выставочного зала Марина Фельдблюм, члены молодежных парламентов города Перми и Пермского края, студенты Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества.



«Сегодня весна пришла и в нашу Белую гостиную вместе с творчеством замечательной пермской художницы! Ваша выставка – отличный подарок всем любителям живописи. Всегда рады видеть вас в городской Думе!» - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



Он поблагодарил постоянных партнеров по организации выставок в Белой гостиной – Марину Фельдблюм и Центральный выставочный зал.



По словам Дмитрия Малютина, такие проекты создают настроение и свою особую неповторимую атмосферу, которая никого не оставляет равнодушным.



Марина Маткина поблагодарила за возможность выставить свои работы в Белой гостиной, пожелала гостям выставки приятного просмотра.