К 2021 году в Пермском крае построят детские сады и школы для 19 тысяч детей

12:59 | 20.03.2019

20 марта на заседании правительства Пермского края обсудили вопрос строительства новых образовательных учреждений в регионе. В программы строительства школ и детских садов на ближайшие 3 года внесены изменения по финансовым обязательствам. На возведение новых объектов образования дополнительно планируется направить почти миллиард рублей. Это позволит ускорить ввод в эксплуатацию 3 объектов. Дети раньше смогут пойти в школы № 121 в Верещагино, поселке Горный в Пермском районе и микрорайоне Клестовка в Соликамске.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, вопрос строительства новых детских садов и школ волнует как жителей региона, в семьях которых есть дети, так и местные власти, которые должны обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой. «Новый импульс в активном развитии этого вопроса был дан в регионе в 2017 году, когда мы сформировали масштабную программу развития по садам и школам. Сейчас мы видим, что она пополнилась новыми объектами – мы стараемся помогать муниципалитетам – у жителей территорий появляются новые потребности, мы стараемся находить дополнительные средства и включать дополнительные объекты в программу. За три года у нас в планах построить 50 новых объектов: 24 детских сада для 4,7 тысячи детишек и 26 школ для 14,6 тысячи ребят. Большую поддержку в этом вопросе нам оказывает федеральное Правительство, — отметил губернатор. — На три года на строительство детских садов и школ мы смогли консолидировать из всех источников бюджета более 9 млрд рублей (из них 2,5 – бюджет РФ)». В общей сложности в ближайшую трехлетку в новые детские сады и школы смогут пойти более 19 тысяч маленьких прикамцев.



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина акцентировала внимание на том, что программа строительства сформирована на основе потребностей территорий и с учетом прогнозов рождаемости, которая, по оценкам, будет падать. В первую очередь, новые объекты возведут там, где еще сохраняется проблема переуплотненности детских садов, очередей, а также учебы во вторую смену – это Пермь и Пермский район, крупные города – Краснокамск, Лысьва, Кудымкар. Раиса Кассина также подчеркнула необходимость замены ветхих и аварийных зданий. К сожалению, в 15 муниципальных образованиях Пермского края функционируют еще 49 деревянных зданий детских садов, построенных до 1970 года.



Министр также отметила, что новые образовательные объекты будут отвечать не только требованиям безопасности и комфорта, но и всем необходимым условиям для развития дополнительного образования. Для этого садики и школы оснащают современным оборудованием для лабораторий, мастерских, классов физики, биологии, робототехники и пр.



Важно, что с 1 января 2019 года ответственность за стройку школ и садиков возложена на краевое министерство строительства. Эти меры должны усилить контроль за соблюдением строительных норм и сроков на всех этапах. По словам первого заместителя председателя правительства – министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, сейчас «в стройке» находятся 15 школ и 18 детских садов. Планируется, что в этом году в эксплуатацию будет введено 5 школ и 14 детских садов.



В 2018 году была проделана масштабная работа по разработке типовых проектов объектов образования. Это позволит сократить сроки строительства и постепенно исключить возможность «долгостроев». Кроме того, с 2018 года в регионе введено распределение функции технических заказчиков. В случае, если муниципальное образование сомневается в своих возможностях, техническим заказчиком выступает краевое Управление капитального строительства, строительный контроль всегда лежит на региональном минстрое.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отдельно остановился на необходимости использования спортивной и досуговой инфраструктуры школ жителями микрорайонов.



Опытом организации работы школы «в новом формате» поделилась директор Фроловской школы «Навигатор» Елена Чернякевич. По ее словам, сейчас секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, а также тренажерный зал школы регулярно посещают более 90 человек. Занятия проходят в вечернее, свободное от образовательного процесса, время.



Губернатор обозначил, что этот показатель недопустимо низок. Фроловская школа является, по сути, единственным современным объектом досуговой инфраструктуры в сельском поселении. Именно здесь должны проходить культурные, спортивные мероприятия микрорайона, и спортивные секции должны посещать сотни местных жителей.



По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручения профильному зампреду Антону Клепикову усилить работу в наполнении школьной инфраструктуры мероприятиями, министерству образования и науки Прикамья – более плотно прорабатывать этот вопрос с директорами учебных заведений.



«Материально-техническая база есть. Главное, чтобы она была доступна для жителей и использовалась», — подчеркнул Максим Решетников.